Samuelsen: Berygtet tweet var helt bevidst

I julen 2017 havde udenrigsminister Anders Samuelsen set frem til en rolig ferie, men rod i finanslovsforhandlingerne og dårligt samarbejdsklima med Dansk Folkeparti, gjorde, at den december måned blev den hårdeste i Samuelsens ministertid, hvor han både kravlede op i træet - og ned igen.

- Det var trukket ud (med finansloven, red.), fordi de forhandlinger blev kædet sammen med tre andre væsentlige forhandlinger. Vi i regeringen regnede med, at det nok skulle gå. Ud over finansloven ville vi lave en aftale om skattelettelser, udlændingestramninger og flere penge til forsvaret ,står der i Anders Samuelsen bog 'Ikke for mine blå øjnes skyld', som er udkommet i dag.

Dårlig stemning

- Det var altså helt klassisk: Der var noget, Liberal Alliance ønskede sig, noget Dansk Folkeparti ønskede sig, og noget, Det Konservative Folkeparti ønskede sig. Med Venstre for bordenden kunne vi vel nok finde hinanden, så alle blev glade, reflekterer den liberale leder i bogen.

Men så let skulle det som bekendt ikke gå. Liberal Alliance følte, at de var ved at blive narret til at skrive under på en aftale:

- Stemningen mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti var rigtig dårlig, så Venstre havde overtaget forhandlingerne, men den ottende december fik vi en forsikring om en aftale om,. at skattereformen ville være i hus, inden finansloven blev færdigbehandlet i Folketinget i slutningen af december. Derfor kunne vi roligt skrive under på en aftale om finanslov samme aften.

Joachim B. Olsen udsendte et tweet i december 2017, hvori han skrev, at en skatteaftale var sikker. Det var den bare ikke - men udmeldingen var helt bevidst, fortæller Anders Samuelsen i sin nye bog 'Ikke for mine blå øjnes skyld'. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix)

Alvor

- En lille usikkerhed nagede dog Simon Emil og jeg: Var den aftale nu også helt på plads? For at understrege, at det var alvor for os, fik vi Joachim B. Olsen til at sende et tweet ud:

- I aften lander vi en finanslov. Den bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, der ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen. Det har alle journalister ikke fanget. Men skidt med det. Lavere skat og strammere udlændingepolitik er på vej. En god dag for Danmark.

Helt bevidst

Senere samme dag udsendte Anders Samuelsen selv et tweet: 'Mange har tvivlet på, om skattelettelserne kom. Nu kommer de. Inden jul endda. Og de bliver de største i mands minder. Tillykke Danmark'.

- Det var selvfølgelig helt bevist. Dansk Folkeparti havde drevet os rundt i manegen én gang for meget. Nu måtte det bare stoppe.

Spot og latterliggørelse

- Jeg havde bøjet mig utrolig langt for at komme Dansk Folkeparti i møde. Nu kunne jeg ikke bøjes længere. Det troede jeg, men jeg skulle blive meget klogere...

Senere måtte Anders Samuelsen erkende, at han ikke fik sin famøse skatteaftale. Så nu skulle LA-formanden vurdere, om han ville gøre alvor af sine trusler om at vælte regeringen. Han valgte efter lange, drøje overvejelser, som han siger i bogen, at blive ved roret - trods det åbenlyse nederlag og 'fortjente øretæver, spot og latterliggørelse', som han måtte være genstand for i lang tid efter.