Samuelsen i stemmelokalet: Vi er det ægte liberale parti

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, var iklædt en blå skjorte, da han mødte op på Stensballe Skole i Horsens for at stemme.

Og farvevalget var efter alt at dømme helt bevidst.

- Vi er det eneste borgerligt liberale parti. Vi har taget den blå skjorte på, fordi Løkke har meddelt, at han har en regering med Socialdemokratiet som førsteprioritet, sagde Anders Samuelsen til TV2 News i valglokalet.

Han henviser til, at Lars Løkke Rasmussen dagen før valget udelukkede at gå i regering med Liberal Alliance og de konservative efter valget.

Til gengæld bejler den nuværende statsminister til Mette Frederiksen - Socialdemokratiets formand.

- Så bliver en stemme på Venstre en stemme på Mette Frederiksen, spurgte Anders Samuelsen retorisk.

Liberal Alliance har, som navnet antyder, et økonomisk-liberalistisk udgangspunkt. Partiet kæmper for større personlig frihed, en mindre offentlig sektor og frem for alt lavere skatter.

Netop en lettelse af topskatten blev af Anders Samuelsen lanceret som et ultimativt krav, hvis partiet skulle lægge mandater til Lars Løkke Rasmussens parlamentariske flertal ved sidste valg.

Det blokerede Dansk Folkeparti dog for, og Samuelsen måtte opgive kravet.

I stedet gik partiet i efteråret 2016 med i regering med seks ministerposter - herunder posten som udenrigsminister til Anders Samuelsen selv.

Noget tyder dog på, at det har kostet vælgere at sidde i regering. Meningsmålingerne op til valget har peget i retning af, at det vil blive meget svært at fortsætte fremgangen.

I den seneste Voxmetermåling står partiet til at få 3,5 procent af stemmerne. Det er en halvering i forhold til valget i 2015, hvor Liberal Alliance fik opbakning fra 7,5 procent af vælgerne.

I valglokalet i Horsens fortalte Anders Samuelsen, at valgkampen for hans vedkommende nu er ovre. Dermed vil han onsdag ikke deltage i nogen valgrelaterede arrangementer.

- Egentlig lader jeg danskerne være i fred resten af dagen. Det er jo både grundlovsdag, som er en festdag, og valgdag, lød det fra partilederen.