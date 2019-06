Samuelsen trækker sig

Anders Samuelsen er fortid som leder af Liberal Alliance.

Det oplyser han til Berlingske.

- Det skal have en konsekvens, at vi har fået så dårligt et valg. Et gammelt ord siger, at sejren har mange fædre, men nederlaget kun en. Det er mit ansvar, at vi er endt der, hvor vi er, og der er brug for, at partiet får en mulighed for en ny start. Nu skal partiet videre, og det skal det uden mig, siger han til Berlingske.

Meldingen kommer, efter Anders Samuelsen ved valget røg ud af Folketinget, og partiet mistede ni mandater.

Ifølge LA-lederen var beslutningen allerede truffet før valgaftenen.

- Derfor vælger jeg at trække mig. Det har jeg sådan set gjort op med mig selv inden, for vi havde en fornemmelse af, at det kunne ende sådan her. Jeg ville gerne have forladt politik på en anden måde. Men det er altid svært at forlade politik på det rigtige tidspunkt, siger han.

Anders Samuelsen valgte dog efter resultatet var en realitet at sove på det elendige valg, trods det faktum at hans mandat var røget, fordi han ville vente og se en 'fintælling' af de personlige stemmer, fortalte han i partilederrunden.

Det nåede han imidlertid aldrig.

Hele morgenen har LA-profiler angrebet Samuelsen for sit lederskab af det liberale parti.

Særligt partiets uddannelsesordfører, Henrik Dahl, der muligvis bliver et af LA's blot fire folketingsmedlemmer, har været ude i et frådende angreb.

Frådende angreb på Samuelsen: 'Fuldstændig gennemsyret af nepotisme'

- Det har været fuldstændig gennemsyret af nepotisme, og det er jo en nepotisme, der kommer fra Anders, siger Henrik Dahl til DR.

Dahl kaster sig særligt over Samuelsens beslutning om at gøre sin søster, Mette Bock, til kulturminister:

- Det er jo i egentlig forstand nepotisme at udnævne familiemedlemmer til ministerposter for eksempel, men i lidt videre forstand er det jo også nepotisme at gøre Thyra Frank til minister for eksempel.

Stiftede selv partiet

Samuelsen var med til at stifte Ny Alliance sammen med Gitte Seeberg og Naser Khader i 2007.

Partiet blev siden til Liberal Alliance. I 2016 kom LA med i VLAK-regeringen, hvor Samuelsen selv blev udenrigsminister.