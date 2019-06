Sass efter katastrofevalg: I tænkeboks

Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, giver nu livstegn efter det elendige personlige valgresultat, som nær havde sendt ham ud af Folketinget.

I et Facebook-opslag takker han vælgerne på Sjælland, men erkender også den store tilbagegang i antallet af personlige stemmer.

'Valget er dog også en tilbagegang i antal af vælgere, som satte sit kryds ved mig personligt, og det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling. Det vil jeg tage mig tid til over de næste par måneder i samarbejde med min kreds,' skriver han.

Henrik Sass Larsen drager altså ikke nogen konklusion, men understreger sin stolthed over at være repræsentant for Socialdemokratiet. Efter at have været meget usynlig i store dele af valgkampen lover han nu at arbejde flittigt for at skabe flere resultater.

Bemærkningen om, at Henrik Sass Larsen nu vil bruge flere måneder på at analyse valgresultatet, stritter lidt, da alt tyder på, at partiformand Mette Frederiksen skal danne en S-regering i løbet af den nærmeste fremtid.

Henrik Sass Larsen dukkede ikke op til valgfesten onsdag på Christiansborg, og der er blevet spekuleret i, om han er frisk nok til at blive minister oven på sin sygdom i efteråret. Sass har dog flere gange meldt sig klar - og samme toner har lydt fra Mette Frederiksen, der netop er udpeget som kongelig undersøger med henblik på at danne regering.

Ved valget i 2015 fik Sass Larsen 7201 personlige stemmer. I år fik han blot 4017 personlige stemmer og blev kun valgt på en valgteknikalitet, da partifællen Tanja Larsson faktisk fik flere personlige stemmer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sass Larsen via Socialdemokratiets presseafdeling.

I februar kom det frem i et stort interview med Politiken, at Sass Larsen har haft en depression. Det skulle angivelig være årsagen til et meget stort fravær ved møderne hos Statsrevisorerne.