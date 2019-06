Sass får ikke nok personlige stemmer - reddet af listestemmer

Henrik Sass Larsen får ikke nok personlige stemmer, men kommer alligevel i Folketinget ved hjælp af stemmer på Socialdemokratiet.

Gruppeformanden har været svær at få øje på under valgkampen, hvorfor han tilsyneladende også har fået klaps i sin egen hjemstavn, Køge. I forhold til sidste valg er hans antal af stemmer næsten er halveret fra 3653 i 2015 til 1892 stemmer, skriver TV2.

Hans partifælle Astrid Krag, der er fra Greve, overgår ham lige netop med 1941 personlige stemmer, hvilket må siges at være et slag i ansigtet, da Køge er Sass Larsens højborg.

Det lader desuden til, at gruppeformanden har misforstået udtrykket 'vind, eller forsvind', for selv til Socialdemokratiets valgfest var han ikke at finde.

Færrest stemmer i Folketinget

Når alle personlige stemmer er talt sammen, lyder totalen på 4017 personlige stemmer. Sass Larsen ender altså sit valg med at blive den socialdemokrat, der bliver sendt i Folketinget, med færrest stemmer.

Mange kommentatorer har gættet på, at Henrik Sass Larsen lægger lunt i svinget til posten som finansminister, men det til trods har han ikke stillet op til nogen debatter under valgkampen og har undgået pressen.

Kristan Jensen (V) forsøgte flere gange at byde Sass Larsen op til dans, men uden held.

Ekstra Bladet spurgte Mette Frederiksen, hvor Sass var henne, da hun forlod valgfesten onsdag aften.

Hendes svar:

- Tak for i aften!

Topstyrer partiet

Under valgkampen kom det frem, at gruppeformanden indskærpede overfor partiets opstillede, at alle udtalelser til pressen skulle godkendes af pressetjenesten. I mailen stod der:

'Alle pressehenvendelser skal koordineres med Christiansborg. Det vil sige, man ikke udtaler sig – heller ikke på eget ordførerområde – medmindre det er aftalt med Christiansborg forinden.'

Da pressen ringede til partiets opstillede for at høre, hvad de syntes om sagen, var der dog ingen sure miner. Det var ikke muligt at få en kommentar fra Sass Larsen om sagen.

Opdateres ...