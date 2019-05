Sass gemmer sig for vælgerne

Tre minutters taletid på tre kvarters pressemøde.

Tre gange uddeling af røde roser i Køge og Lejre.

Det er alt, danskerne har set til Socialdemokratiets 52-årige gruppeformand, Henrik Sass Larsen, under valgkampen, viser en optælling, Ekstra Bladet har foretaget på baggrund af offentligt tilgængelige kilder som Facebook, presseomtale og pressemateriale.

Det er altså hverken tv-tid, debatter eller møder med vælgerne, der har stået højest på Henrik Sass Larsens dagsorden, siden der blev trykket på valgknappen for tre uger siden.

Fredag formiddag brugte Henrik Sass Larsen - iklædt solbriller og afslappet tøj - på en indkøbstur. Samtidig var hans finansminister-konkurrent, Kristian Jensen, på virksomhedsbesøg og med debatter. Privatfoto.

Jensen står til rådighed

Til sammenligning er hans direkte modstander, finansminister Kristian Jensen (V), her, der og alle vegne. Indtil videre er det blevet til 84 debatter, virksomhedsbesøg og møder med vælgerne, fremgår det af de daglige mails, Venstre sender til pressen. Læg dertil et utal af medieoptrædener.

– Det handler om, at jeg stiller mig til rådighed. Uanset om jeg står foran en butik med en håndfuld kunder eller en debat på et gymnasium med hundredvis af studerende, forklarer Kristian Jensen.

– De har mulighed for at stille mig spørgsmål og holde mig op på, hvad jeg har gjort, og hvad jeg lover i valgkampen.

Men i modsætning til Venstre er der altså ikke meget åbenhed omkring Henrik Sass Larsens valgkalender.

I Socialdemokratiets pressetjeneste meddeler de, at de ikke kan udlevere den, da ’de ikke har indblik i alle kandidaters programmer’, men henviser til partiets lokalafdeling i Køge, der dog ikke har besvaret Ekstra Bladets henvendelser.

Henrik Sass Larsen er heller ikke selv vendt tilbage med en kommentar.

Ud over den sparsomme tid, som Sass Larsen har brugt på at føre valgkamp, har han deltaget i et enkelt interview med Politiken, hvor han udtalte sig om Lars Løkke Rasmussens udmelding om en mulig SV-regering efter valget samt et morgenmadsmøde med partifæller i Hvalsø.

En af de gange, vælgerne har kunnet se Sass, var ved Socialdemokratiets pressemøde 20. maj, hvor han fik tre minutters taletid - og i øvrigt ikke var tilgængelig for pressens uddybende spørgsmål efterfølgende. Foto: Jens Dreling/ Ritzau Scanpix.

Dumt

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup er det ikke overraskende, at Sass Larsen er som sunket i jorden.

– Havde det været enhver anden, var han eller hun blevet kommanderet ud på gader og stræder, men der er ikke nogen, der kommanderer med ham. Det er den anden vej rundt, forklarer Henrik Qvortrup.

– Får det slet ingen konsekvenser, at han ikke møder vælgerne?

– Sass har mange kvaliteter, men at være folkeforfører er ikke en af dem. Det er dumt i den forstand, at historierne om, at han er fraværende, kommer. Men der har vi ligesom været før.

Fuld power sidste gang: Forskellen på Henrik Sass i 2015 og 2019 er slående. I hvert fald når det handler om valgkamp. Mens Socialdemokratiets stærke mand indtil videre har været en yderst sjælden gæst i dette års valgkamp, var han her, der og alle vegne i sommeren 2015. Det viser en gennemgang af Henrik Sass Larsens Facebook- og Twitter-profiler samt medieomtale fra sidste valgkamp, som Ekstra Bladet har foretaget. For fire år siden kunne Sass opleves til både Folkemødet på Bornholm samt på Det Fynske Folkemøde. Han var på gaden for at dele roser ud flere gange i både Køge, Hvalsø, København og Odense. Han besøgte valgkampen i Aalborg. Han deltog i debatinterviews med Peter Skaarup (DF) i både Jyllands-Posten og i DR2’s ’Deadline’. Han var i aften-tv med Pia Kjærsgaard, hvor han kamplystent gik til angreb på DF’s medvirken til dagpengeforringelser. Og han var i morgen-tv. Og så var Sass – i stærk kontrast til 2019 – også i klassiske politiske debatter. Flere debatter Blandt andet på Osted Friskole, hvor Sass halvvejs i valgkampen debatterede med helt almindelige vælgere og folketingskandidater fra de andre partier. Samlet set var Henrik Sass aktiv gennem uddeling, deltagelse i debatter eller i interviews med pressen i mindst 17 ud af valgkampens 23 dage. Endelig udmærkede Henrik Sass sig i 2015 ved at være yderst aktiv på de sociale medier. Mens Henrik Sass ’tweetede’ 37 gange under valgkampen i 2015, skal hans seneste tweet i dag findes i oktober 2018.

Kontrol, kontrol, kontrol: Han kører sit eget show

I stedet for at møde vælgerne sidder Henrik Sass Larsen bag lukkede døre og holder sine partifæller i kort snor.

Tirsdag kom det frem i Politiken, at Sass Larsen i en mail til alle socialdemokratiske folketingsmedlemmer har indskærpet, at ’alle pressehenvendelser skal koordineres med Christiansborg’.

’Det vil sige: man ikke udtaler sig - heller ikke på eget ordførerområde - medmindre det er aftalt med Christiansborg forinden,’ lyder det i mailen, som avisen er i besiddelse af.

Det kommer ikke bag på Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, at gruppeformanden på den måde lægger bånd på partifællerne.

Giver god mening

– Det giver god mening. Partiet fører i meningsmålingerne, som det ser ud nu, og så har de bare valgt at sige ’kontrol, kontrol, kontrol’, så der ikke er nogen, der går ud og dummer sig.

– Det bidrager alt sammen til indtrykket af en mand, der bare kører sit helt eget show, mener Henrik Qvortrup.