Send din politiker i løgnedetektoren

Der er alt for mange løfter og for lidt handling i dansk politik.

Det mener Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen, der nu giver landets politikere en unik chance: få testet dine valgløfter - og bevis over for dine vælgere, at du faktisk taler sandt.

- For at vise at man faktisk kan overleve sådan en tur, er jeg selv blevet udsat for en løgnedetektor. Og det var lidt af en skræmmende oplevelse, siger Poul Madsen om testen, som læserne nu kan være med til at nominere en politiker til.

- Når valget er ovre, så glemmer politikerne jo at holde deres løfter.

- Nu laver vi et forsøg, hvor vi kan tjekke, om de faktisk har tænkt sig at gøre, hvad de lover.

Sådan bidrager du Hvilken politiker vil du gerne se i løgnedetektoren - og hvad skal politikeren svare på? Send en mail til os på hj@eb.dk med navnet på politikeren og op til tre spørgsmål senest på søndag. Så kan det være, at det er din politiker, der kommer i den varme stol i næste uge. Du kan følge sagen på loegn.eb.dk

Det er avanceret teknologi, der bruges under testen. Foto: Olivia Loftlund

Her gør Ørjan Hesjedal klar til testen af Poul Madsen. Foto: Olivia Loftlund