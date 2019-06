SF erkender løftebrud

SF havde to ultimative krav til S-formand Mette Frederiksen forud for folketingsvalget: Der skulle indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og kontanthjælpsloftet skulle afskaffes senest i forbindelse med næste finanslov, hvis S-formanden skulle have SF's opbakning.

Men gruppeformand for SF Jacob Mark må erkende, at kravet om at afskaffe kontanthjælpsloftet ikke indgår i den aftale mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten, som er indgået under regeringsforhandlingerne.

Det oplyser Radio24syv.

- Det løfte, vi gav om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes med det samme, det bryder vi, fordi vi synes, vi har fundet en model, som er bedre - eller som i virkeligheden er god nok, siger Jacob Mark til Radio24syv.

Inden valget sagde SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, at partiets to krav skulle være opfyldt, før SF ville stemme for en finanslov med Mette Frederiksen som statsminister.

Næste finanslov

I den nye politiske aftale mellem SF og Socialdemokratiet står der dog, at kontanthjælpsloftet først bliver afskaffet, når en ydelseskommission om cirka et år – altså efter næste finanslov - er kommet med sine anbefalinger til en erstatning for kontanthjælpsloftet.

Jakob Mark forklarer, at partiet har slækket på sit ultimative krav, fordi der til gengæld er sat 250-300 millioner kroner af i børnetilskud til børnefamilier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet.

Børnetilskuddet gives, indtil kontanthjælpsloftet er afskaffet.

- Vi har landet et kompromis, hvor vi allerede fra august - altså lang tid før finansloven - kan begynde at give børnefamilier, der både er ramt af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, penge i hånden for at få dem over fattigdomsgrænsen, siger Jakob Mark.

Han erkender, at det er uvist, hvad der kommer i stedet for kontanthjælpsloftet. Men han er sikker på, at erstatningen vil ”mindske børnefattigdom”.

- Det har vi skrevet helt klart ind i kommissoriet, siger Jakob Mark.