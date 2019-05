SF stiller to ultimative krav til Mette Frederiksen

Bliver Mette Frederiksen (S) Danmarks næste statsminister, skal hun efter kort tid imødekomme to ultimative krav fra støttepartiet SF, hvis hun vil være sikker på også at være regeringsleder til næste år.

Det skriver Politiken torsdag.

Hvis ikke SF-formand Pia Olsen Dyhrs krav senest bliver indfriet med den førstkommende finanslov, afviser SF i utvetydige vendinger at støtte finansloven.

Dermed risikerer en ny S-ledet regering at skulle gå af, inden året er omme.

Det første af de to krav, som SF selv udlægger som ultimative, er indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner, så der er mindst én voksen til tre børn i vuggestuer og mindst én voksen til seks børn i børnehaver.

Det andet krav er en afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

- Det er to krav, vi står benhårdt på, og hvis Mette Frederiksen ikke leverer det i et regeringsgrundlag, kommer vi til at stille det som ændringsforslag til finansloven, siger Pia Olsen Dyhr til Politiken og fastslår:

- Vi støtter ikke en finanslov, medmindre vi lykkes med minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Bum.

Socialdemokratiet vil efter valget, hvis partiet kommer til magten, nedsætte en ydelseskommission.

Den skal give sit bud på en reform af offentlige ydelser som kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

SF støtter Mette Frederiksen (S) som statsminister.

Socialdemokratiet har meldt ud, at man ønsker en mindretalsregering bestående udelukkende af Socialdemokratiet.

Pia Olsen Dyhr har dog meldt ud, at hun gerne ser flere partier i en eventuel kommende rød regering - og gerne SF.