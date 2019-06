Sidste chance: I morgen SKAL de ned

Allerede 4. juni var det ulovligt at have valgplakater fra EU-valget hængende i lygtepælene - i morgen er sidste chance fra resten af plakaterne

De seneste dage er det tyndet godt ud i de tusindvis af valgplakater, som partierne og deres hjælpere hængte op før EU-valget 26. maj og Folketingsvalget 5. juni.

Og der er god grund til at få rubbet neglene og fjernet de sidste plakater. Allerede 4. juni var det efter reglerne slut med at lade EU-plakaterne hænge. Og i morgen klokken 23.59 er sidste chance for at fjerne de resterende plakater fra valget 5. juni.

Mortens tænder sætter ild til nettet

Meld en plakat

Konsekvensen er i værste fald, at ansatte hos kommunerne rykker ud, fjerner plakaterne og sender en regning til partierne. Men det kræver naturligvis, at din kommune ved, hvor de efterladte plakater hænge.

Det arbejde kan den gratis app 'Giv Et Praj' hjælpe med, hvis man gerne vil slippe for selv at ringe til kommunen og anmelde ulovlige plakater.

Hexagon, der har udviklet den landsdækkende app, har derfor lagt en ekstra kategori kaldet 'Valgplakater' ind i appen, der normalt bruges til at anmelde fx ødelagte vejskilte eller store huller i vejen.

Under punktet med valgplakater kan man så både dele et billede og GPS-koordinater for de plakater, der burde være blevet fjernet. Herefter deles informationerne automatisk med den relevante kommune.

Du kan finde appen her til iPhone og her til Android.

V til Paludan og ekstreme muslimer: I er demokratiets fjender