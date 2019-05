Simon Emil døden nær: Thyra var klar med kniven

Under en fødselsdag var Simon Emil Ammitzbøll-Bille så tæt på at blive kvalt, at Thyra Frank greb en kniv for at stikke hul på hans hals

- Det er det tætteste, jeg har haft på en nærdødsoplevelse. Eller det er forkert. Det var jo en nærdødsoplevelse.

Kalenderen viste 2015, og Simon Emil Ammitzbøll-Bille var i Svendborg for at fejre Anders Samuelsens fødselsdag, da Ammitzbøll-Bille var faretruende tæt på at stille træskoene.

Det fortæller Anders Samuelsen om i sin nye bog ‘Ikke for mine blå øjne’, og da Simon Emil Ammitzbøll-Bille gæstede 'Ekstra Bladets Valgmorgen' uddybede han episoden.

- Jeg får noget kød galt i halsen, så jeg hverken kan trække vejret eller hoste det op, fortalte han.

Til alt held havde Anders Samuelsens søn netop været på førstehjælpskursus og kunne lave en Heimlich-manøvre, så Ammitzbøll-Bille ikke blev kvalt.

- Thyra Frank sagde bagefter, at hun sad og pudsede kniven, for hun har lært, at man skal trykke hul her, siger han og peger på sin hals.

Se hele den dramatiske episode genfortalt i videoen øverst i artiklen.

Hele 'Ekstra Bladets Valgmorgen' kan ses her.