Simon Emil vil ikke være leder

Simon Emil Ammitzbøll-Bille afviser at blive ny leder for Liberal Alliance

Det har han netop oplyst de fremmødte medier på Christiansborg i forbindelse med, at han sammen med Ole Birk Olesen var mødt op til regeringsforhandlingerne med Socialdemokratiet.

- Anders Samuelsens valgnederlag er også mit, og jeg påtager mig det fulde ansvar, siger han med henvisning til den nedslagtning, Liberal Alliance var genstand for i forbindelse med det netop overståede folketingsvalg.

- Man skal være både døv og blind for ikke at indse, at Liberal Alliance er i en stor krise. Vi har mistet to tredjedele af vores folketingsgruppe, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Liberal Alliance blev reduceret fra 13 til 4 mandater i forhold til valget i 2015.

Det fik torsdag partileder Anders Samuelsen til at gå af, da han ikke havde opnået genvalg til Folketinget.

Henrik Dahl og Alex Vanopslagh udgør de to sidste medlemmer af LA-folketingsgruppen, der skal vælge den nye partileder.