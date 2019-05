Skjulte bilag: Spidskandidat i opgør

For første gang åbner de konservative nu op for åbenhed om de omdiskuterede blyantspenge i Europa-Parlamentet

De konservatives spidskandidat til Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, åbner nu op for et kursskifte om de knap 33.000 kroner, som parlamentarikerne månedligt får i såkaldte 'blyantspenge'.

Samlet gives årligt 400 millioner kroner i støtte til parlamentarikernes arbejde. Pengene skal bruges blandt andet til kontorhold, men det er fuldstændig frivilligt, om politikerne vil give indsigt i, hvordan pengene bliver brugt. Og de bliver ikke tjekket.

Men modsat den tidligere konservative spidskandidat Bendt Bendtsen, der end ikke gad at svare på, hvad han brugte pengene til, er den nye kandidat klar til at åbne op for Pandoras æske.

- Jeg vil gerne lægge det hele frem, hvis det er muligt. Jeg vil bare gerne gøre det på en måde, hvor det giver mening, siger Pernille Weiss, der for første gang er spidskandidat for de konservative.

Hun har ikke tidligere været i parlamentet, og derfor vil hun have mulighed for at finde ud af, hvad der er op og ned, inden hun lægger sig fast, lader hun forstå:

- Jeg vil rigtig gerne have, at vi som dansk gruppe går foran og viser, at det ikke er farligt. Tværtimod er det rimeligt, og det tager også luften ud af den kritik, der kan komme om parlamentets arbejde.

- Så hvis det er muligt, vil du gerne have en platform, hvor danske parlamentarikere fremlægger regnskab og revisionserklæring samt eventuelt bilag, hvis der er behov for det?

- Ja, og det vil være smart, hvis vi har den samme revisor, så vi kan blive enig om, hvordan vi gør tingene.

- Og hvis det ikke kan lade sig gøre, vil du arbejde på et alternativ?

- Ja.

Venstre er fortsat lukket

Det er dog ikke kun Bendt Bendtsen, som Pernille Weiss tager et opgør med. Hun går også imod linjen fra Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard.

- Vores holdning er, at vi skal have det samlet, så vi får en ordentlig revision.

- Men du kan jo sådan set bare lægge frem, hvad du bruger?

- Men den beslutning har jeg taget, og vi kommer det nok ikke nærmere.

Nye kandidater - nye toner

Pernille Weiss er dog ikke den eneste af de nye spidskandidater, som er klar til åbenhed. Enhedslistens Nikolaj Villumsen er klar til at lægge regnskab og bilag frem, hvis han bliver valgt ind. Det samme gælder Alternativets Rasmus Nordqvist.

I SF vil spidskandidat Margrete Auken ikke selv lægge tingene frem, men på kategori-niveau vil hun give indsigt, ligesom en revisionserklæring udleveres på forespørgsel. Bilag skal man bede om at se ved personligt fremmøde i parlamentet, lyder det.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra LA-spidskandidat Mette Bock og Socialdemokratiets spidskandidat, Jeppe Kofod. Tidligere har Jeppe Kofod afvist at fremlægge, hvad han bruger pengene til.

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU, har tidligere på dagen forpligtet sig til at fremlægge bilag, ligesom hun tidligere har gjort.

