Socialdemokrater: Så meget skal cigaretprisen hæves til

Flere socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater erklærer sig helt eller delvist enige i, at prisen på en pakke cigaretter bør stige til 60 kroner.

Det viser en gennemgang af svarene på Politikens kandidattest, hvor 80 socialdemokratiske folketingskandidater har deltaget. Mere end halvdelen af dem er helt eller delvist enig i, at en prisstigning til 60 kroner er en god idé.

Samtidig er partiledelsen tøvende på området. Mette Frederiksen (S) understregede i sidste uge, at cigaretpriserne muligvis kan hæves, men i så fald kun for de unge. Hvad partiet forestiller sig, en pakke cigaretter skal koste, og hvordan en differentiering konkret skal fungere, er der intet svar på.

I Politikens kandidattest er kandidaterne blevet bedt om at forholde sig til udsagnet: 'Afgiften på cigaretter skal hæves, så en pakke i gennemsnit koster mindst 60 kroner'. En prisstigning, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil sænke forbruget med 75 procent blandt unge.

Kandidattesten er besvaret af 80 socialdemokratiske folketingskandidater. 47 af dem har erklæret sig enten 'helt enig' eller 'delvist enig' i udsagnet. Ingen har tilkendegivet, at de er 'helt uenige'.

Tidligere sundhedsminister Astrid Krag (S) har erklæret sig 'delvist enig'.

- Det er udtryk for, at der er et reelt dilemma, og at der er en social balance, man også bliver nødt til at have for øje«, siger Astrid Krag til Politiken.

Fra ledende figurer i partiet som formand Mette Frederiksen, gruppeformand Henrik Sass-Larsen og politisk ordfører Nicolai Wammen er svaret 'hverken-eller' med en ordret identisk begrundelse om, at højere priser rammer socialt skævt, og at der kan gøres andre ting for at forhindre, at unge begynder at ryge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiets ledelse til kandidaternes svar i Politikens test. Presseafdelingen henviser til svarene fra Astrid Krag, der udtaler sig på partiets vegne.

