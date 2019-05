Socialdemokratiet vil hæve pensionsalderen

Parat til at hæve pensionsalderen til 69 år som et led i Velfærdsaftalen

Nedslidte danskere skal kunne gå tidligere på pension. Men Socialdemokratiet, der står bag forslaget, er samtidig parat til at hæve pensionsalderen for alle andre danskere, skriver Berlingske søndag.

- Ja, det vil vi, siger det socialdemokratiske medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg, Mattias Tesfaye, til avisen.

- Fordi Velfærdsaftalen fra 2006 er grundlaget under velfærdssamfundets økonomi. Uden den beslutning vil der ikke være råd til ordentlig kvalitet i børnehaver og ældreplejen.

Aftalen betyder, at forligskredsen bag - som Socialdemokratiet er en del af - hvert femte år kan lade pensionsalderen stige. Og næste år er det netop fem år siden, at det sidste skete.

Se også: Joachim B. flytter sit valg til Pornhub

Se også: Stram Kurs møder Trumps spindoktor

I 2015 besluttede et flertal i Folketinget således, at pensionsalderen skal stige til 68 år i 2030. Næste år kan grænsen blive hævet til 69 år, dog tidligst fra 2035. Og altså med stemmer fra Socialdemokratiet.

Alligevel mener Matthias Tesfaye ikke, at partiet blot giver med den ene hånd og tager tilbage med den anden.

Jeg synes, vi forholder os til virkeligheden. Den er, at de fleste danskere bliver ældre og godt kan holde til at arbejde længere, men at der er nogle mennesker, der er kommet i klemme, og det kræver en fleksibilitet i tilbagetrækningsmulighederne, som vi forsøger at genindføre, siger han til Berlingske.

Spinkrig total: S gengiver Venstre som nazister