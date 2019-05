Spinkrig total: S gengiver Venstre som nazister

MERE VALG - følg vores live valgdækning her

Spinkrigen mellem Socialdemokratiet og Venstre nåede søndag aften nye højder, da Venstre affyrede et skud, der fik Socialdemokraterne helt op på barrikaderne.

Efter partiet tidligere på dagen havde præsenteret deres bud på et skattestop, sendte Venstre nemlig en digital bredside mod Socialdemokratiet.

I et tweet beskyldte man socialdemokraterne og særligt dets leder, Mette Frederiksen, for at ville det stik modsatte af Venstre, nemlig udsætte danskerne for et skattehop:

Kære danskere!

Mette Frederiksen og Socialdemokraterne har anmodet jer om milliardhøje skattestigninger.

Den uretfærdige regning kommer I ikke til at betale med Venstre. Vi går til valg på et skattestop! #dkpol #skattestop pic.twitter.com/A9wigcmkOe — Venstre (@venstredk) 12. maj 2019

S: Venstre lyver

Både angrebet og ikke mindst de tal, som Venstre bruger i sit tweet, er imidlertid langt under lavmålet, mener Dan Jørgensen (S), der er partiets næstformand.

- De lyver simpelthen bare om vores politik, siger han i et interview med DR.

- Jeg må sige, at jeg synes, det er en smule trist, at vi har en statsminister, der har lagt al værdighed og integritet på hylden, siger Dan Jørgensen.

https://t.co/RxXjkxCi9a Venstre lyver stærkere end en hest kan rende. Igen! — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) 12. maj 2019

Gengivet som nazister

Synkron med interviewet havde Socialdemokratiet imidlertid allerede ladet deres spinkanon og sendte kort efter et nyt skud mod Venstre.

I et tweet blev partiet og dets ledelse således gengivet som en nazistisk ubådsbesætning, der i desperation kæmper for at vinde valget.

MERE VALG - følg vores live valgdækning her