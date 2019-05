Spørgebommert på TV2: Spørger var ikke almindelig borger

Det var den 'almindelige borger,' der skulle stille spørgsmålene i TV2's valgdebat søndag aften. Sådan lød det i optakten og begyndelsen af debatten mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen.

Men løftet viser sig nu ikke at holde vand. En af spørgerne var nemlig kommunikationschefen for Dansk Friskoleforening, Maren Skotte.

Det skriver flere danske medier, blandt andet Jyllands Posten.

Dansk Friskoleforening er en interesseorganisation og er derfor ikke en af dem, som spørgsmålene til politikerne skulle stilles af.

Spørgsmålet var til socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen. Spørgsmålet omhandlede hendes ønske om at skære i friskolerne - og havde en særlig indvirkning på Maren Skotte, da hun er netop er kommunikationschef for Dansk Friskoleforening.

Derfor faldt spørgsmålet uden for debattens format om, at det var de 'almindelige borgere,' der var spørgerne.

S reagerer

Maren Skotte nævnte ikke hverken sin stilling eller agenda med spørgsmålet. Netop derfor reagerede flere fra Socialdemokratiet på Twitter. Blandt andet formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Frederik Vad Nielsen.

Hov! Den såkaldte "almindelige borger" der stillede spørgsmål om privat- og friskoler, hun er vist kommunikationschef i Friskoleforeningen. En lobbyist der fik fri adgang til mikrofonen i "forsamlingshuset" hos @tv2danmark. Måske enddag koordineret med @venstredk? #dkpol — Frederik Vad Nielsen (@Frede_Vad) 19. maj 2019

Selv siger TV2, at det var en klar fejl fra deres side.

- Vi skulle have fortalt, hvem hun var. Vi havde gjort meget for at holde interesserorganisationer ude, og det lykkedes os sådan set. Men det er meget svært at sikre sig, hvis folk ikke selv fortæller, at de har særinteresser, siger redaktionschef ved TV2 Nyhederne Svend Rasmussen, til B.T.

Billetten købt for spørgsmål

For at komme ind at se topmødet i levende leve var kriteriet, at man havde et spørgsmål til de to statsministerkandidater.

Maren Skotte beklagede sidenhen på Twitter.