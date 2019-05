Spørgsmål om hash, homoer og babe-navnet: Vikaren fra himlen svarede på spørgsmål

Kristendemokraternes næstformand Isabella Arendt svarede torsdag morgen på spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere. Genlæs spørgsmål og svar herunder:

Mat Svensson: Synes du folk tænker for meget på hvad jeres kristne grundlag fremfor at lytte til hvad du siger?

Isabella Arendt: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg vil gerne præsentere vores valgprogram, men jeg mødes af mange fordomme undervejs. Jeg har dog tillid til, at vælgerne godt kan se, at vi har mere at gå til valg på, end det journalisterne fokuserer på.

Thomas Nielsen: Når nu ordet valg babe kommer fra hvordan vurderer man hvad en babe er? Er Skipper også en babe og er Klaus Riskær så en valg ork fra ringenes herre?

Isabella Arendt: God humor! Nu skal jeg ikke hænger Riskær ud, men jeg synes da, det er useriøst at tale mere om min kjole end min politik.

Thomas Buch: Når Isabella udstiller noget der kunne ligne garantier, kan vi så regne 100% med det hun siger. Eller kan vi risikere, at de den egentlige formand kommer og siger, at det er ikke deres politik og der var Isabella misforstået osv osv

Isabella Arendt: Stig og jeg står sammen om vores politik. Så det jeg fremlægger er også det, I får efter valget.

Benni: God morgen Isabella Arendt. Hvad tænker du om princippet om at skille politik og religion ad? Kan det ikke være et problem hvis man bruger sin tro og de dogmer der så må være en del af troen som argument for en politisk holdning. Hvad ville være dit vigtigste projekt hvis du fik 51%af stemmerne?

Isabella Arendt: Hvis jeg fik 51% af stemmerne ville jeg afskaffe heldagsskolen, indføre minimumsnormeringer og sikre en klimalov. Også gerne ligestille psykiatri og fysisk sygdom. KD er ikke et religiøst parti. Vi har politiske programmer ligesom alle andre, og hvad politikere tror på skal være helt op til dem personligt. Der er religionsfrihed i Danmark.

John P.: Et spørgsmål til Isabella A kunne tage afsæt i min tidligere (ikke bragte) kommentar: Er der andre end mig, der finder det både provokerende og trættende, at Kristendemokraterne (Isabella A) bliver tøsefornærmet, når journalister borer i deres holdning til homoseksuelles ret til at få hjælp til at få børn? Hun siger, at grænsen jo skal gå et sted. Men kan/vil ikke fortælle, hvorfor den går lige præcis der. Og vil man have hende til at begrunde det, så er det, hun dels bliver tøsefornærmet, dels forsøger sig med, at det ikke er et emne, de går så meget op i hos Kristendemokraterne, og at de hellere vil tale om noget andet. På den måde synes hun, at det er urimeligt, at det ikke er hende, der kan sætte dagsordenen for, hvad hun skal tale om.

Isabella Arendt: Jeg er skam ikke fornærmet. Men vi har 52 punkters politik i vores valgprogram, hvor kunstig befrugtning ikke er med. Jeg svarer gerne på spørgsmål og synes også, jeg har svaret klart. Jeg mener bare også, det er vigtigt at fortælle om vores mærkesager, så vælgerne ved, hvad jeg kommer til at kæmpe for på borgen. Kunstig befrugtning står ikke øverst på listen.

Lars Theilade: Hvad mener Isabella Arendt om muslimsk indvandring? Mener hun ligesom de øvrige cand.scient.poler på Christiansborg at islam er berigende og at jødehad og overrepræsentation i diverse kriminalitetsstatistikker er ligegyldigt?

Isabella Arendt: kriminelle udlændinge skal ud af Danmark. Selvfølgelig. Jødehad skal bekæmpes. Vi har kristne værdier og kultur i Danmark, som vi kan være stolte af og skal passe på. Én af de værdier er religionsfrihed. Så man må gerne være muslim i Danmark, men man skal selvfølgelig overholde landets love - ligesom alle vi andre skal.

Anders Jensen: Synes du, at man skal skilles?

Isabella Arendt: Det synes jeg da, folk selv skal afgøre. Vi vil gerne sikre tilbud om parrådgivning, hvis man som par vil have det. Vi vil sikre, at børnene bliver beskyttet i skilsmissen. Men om folk vil skilles, skal jeg ikke blande mig i.

Martin Henriksen: Håber i vil tage denne kommentar med til debat. Jeg synes der er mange steder, man kunne sætte ind for at sikre milliøjet bedre. Feks pant på alt hvad der kan være pant på. Feks lave så man kan "sælge" sin plastik, som man i dag kan gøre med jern og andre metaller på skrotpladsen. Afgifter på traktortræk, hvor de jo i den grad fyre forurening af, det samme med DHB. Gøre alt offentlig transport gratis, hvilket vil formindske bilerne i stor stil. fjerne afgiften på elbilerne, og lade de nuværende forsilbrændstofbiler uddø. afgifter på flyvninger osv. det er en af de små ting, der giver en stor virkning :)

Isabella Arendt: Vi vil sikre, at al produktion i Danmark enten genbruges eller omsættes til energi, så intet går til spille. Det gælder derfor også pant på det, vi kan sætte pant på. Det gælder krav til industrien om at producere bæredygtigt og det stiller krav til måden, vi generelt genbruger i Danmark. Det kan og skal vi tage alvorligt.

Lars Nielsen: Skal voldtægtsofre kunne få abort?

Isabella Arendt: Vi vil ikke forbyde abort. Så hvis man er voldtægtsoffer og derfor vil have en abort, så skal man også have lov til det. Vi vil bare indføre rådgivning og samtale, især hvis man har været voldtaget kan en snak med en psykolog være godt, så kvinderne bliver hjulpet og støttet.

Lars: Er den rigtige løsning på kristenudryddelserne i Mellemøsten at vi skal have endnu mere islam? Åbne grænser og bedre velfærd for udlændinge? Hvad tanker har en religiøs pseudoakademiker om det?

Isabella Arendt: Der skal være grænser for, hvor mange der kommer til landet. Kristenudryddelser skal vi selvfølgelig kæmpe imod! Vi mener, EU skal fordele flygtninge, så Danmark tager sin del, men heller ikke flere end det. Og så skal vi integrere bedre og slå hårdt ned på religiøs forfølgelse.

Karsten: Føler du ikke lidt at du blot bliver spændt for jeres vogn på grund af dit udseende?

Isabella Arendt: Næh faktisk ikke. Indtil i tirsdag vidste meget få, hvordan jeg så ud. Alligevel var jeg næstformand i partiet. Jeg er ret sikker på, at vælgerne er kloge nok til at stemme på vores politik og ikke mit udseende.

Mathias: Da du er fra kristendemokraterne går jeg ud fra at i har kristne værdier. Jeg vil spørge om det ikke kan komme på tale og få stoppet pride optogene?

Isabella Arendt: Nej. Vi har forsamlingsfrihed i Danmark, så så længe Priden ikke bliver voldelig, skal de have lov at lave optog ligesom alle andre dansker minoriteter. Netop frihed til forskellighed er en del af vores kristne værdier og dansk kultur og historie.

Niels: Hvad er din vigtigste mærkesag?

Isabella Arendt: At kæmpe for børn: modstand mod heldagsskolen, længere barsel, tilskud til hjemmepasning og minimumsnormeringer. Alt sammen noget, der giver børn en bedre start på livet.

Sebastian: Holdning til legalisering af hash?

Isabella Arendt: Vi vil ikke legalisere hash, men gerne støtte brugen af medicins canabis, når sundhedsstyrelsen har godkendt medicinen.

Anders: Hvad synes du om Rasmus Paludan og Riskær?

Isabella Arendt: Jeg håber, at vælgerne stemmer på nogle bedre værdier, end dem Paludan står for. Det er kampen om det borgerlige Danmark, der er på spil,.