Stemmerne er talt op: Her er valgets endelige resultat

De sidste stemmer er talt op, og resultatet viser sejr til rød blok uden Alternativet, der har fået 91 mandater.

Valgets vel nok største vindere blev Radikale Venstre, der har fordoblet antallet af mandater fra otte i 2015 til 16 i dag.

Omvendt blev valgets helt store taber Dansk Folkeparti, der er gået fra 37 til 16 mandater. Det er formentlig den største nedgang i mandater i det danske demokratis historie.

Mette har serveretten

Socialdemokratiet er fortsat landets største parti, og Mette Frederiksen er efter alt at dømme navnet på Danmarks nye statsminister.

- Kære danskere. Langt om længe blev det jeres tur: I har stemt, I har bestemt, I har valgt at danmark skal have et nyt flertal - at Danmark skal have en ny retning. I har også valgt et Folketing, der skal samarbejde og som nu er forpligtet til at finde løsninger på de udfordringer, vi hver især må møde, sagde Mette Frederiksen, der nu har serveretten i forhold til at finde ud af, hvordan en ny regering kan blive dannet.

Nedenfor kan du se, hvor mange procent af stemmerne partierne har fået.