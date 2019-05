Stig Grenov: Kvinder skal have fået abort for at føle sig frigjorte

Under sin formands-orlov har Stig Grenov fra Kristendemokraterne formået at sparke liv i en debat på Twitter.

Grenov, der ikke er mere syg, end at han stadig fører valgkamp, mener, at kvinders brug af retten til abort, er kørt af sporet - og at kvinder først føler sig selvstændige og moderne, hvis de har været et abort-indgreb igennem.

- Hvad mener du med, at alle kvinder skal have fået en abort, før de føler sig frigjorte og moderne?

- Jeg mener helt oprigtigt, at det snart er sådan, at mine politiske modstandere fremmaler et billede af, at hvis man ikke har fået mindst en abort gennem livet, så er man ikke et moderne menneske i et moderne samfund, siger Stig Grenov, der understreger, at spørgsmålet om abort ikke er et religiøst spørgsmål, men alene handler om etik og moral - og i øvrigt ikke er et angreb på kvinder eller mænd, for den sags skyld.

- Jeg prøver jo at løfte en etisk problemstilling. Hvorfor skal jeg udskammes for det? Det forstår jeg ikke.

Her er tweetet fra Gernov, som han nu har slettet og fortryder. Screendump/Twitter.com.

Stig Grenov beklager - efter at Ekstra Bladet har talt med ham - sit tweet overfor Ritzau med begrundelsen:

- Når man ser det ude af kontekst, ser man det hele anderledes, og der vil jeg gerne sige undskyld til alle de kvinder og mænd, der kunne opfatte det som et spark i ansigtet. Det var ikke tilsigtet, det var en del af en større sammenhæng, og jeg skrev det i frustration, siger han.

Herunder er dog den forklaring - hvor Stig Grenov står ved sit tweet - som han, umiddelbart inden sin nye undskyldning, gav Ekstra Bladet.

Lægger sig fladt

- Jeg tror, at grunden til, at folk hidser sig op over dit tweet handler om, at du nedgør kvinderne ved at sige, at de kun føler sig moderne og frigjorte, når de har fået en abort. Nu har vi igennem årtier kæmpet for, at kvinder må bestemme over deres egen krop - og det begynder du så at stikke til.

- Ja. Men de må gerne bestemme over egen krop. Jeg er fuldstændig enig. Jeg mener bare, at problemstillingen er, at børnene ikke er moderens krop - og dermed ikke falder derunder, lød det fra Grenov i første interview.

Ti minutter senere har piben fået en anden lyd, og Stig Grenov erkender nu, at hans ord kan opfattes som sådan.

- Jeg lægger mig fladt ned, siger han.

Fremme det gode liv

- I Danmark har vi defineret ved lov, hvornår fosteret er så stort, at det overgår til at blive et barn.

- Ja, og den grænse er forskellig fra land til land. Så alle dem, der siger fri abort, går jo ikke ind for fri abort efter 12. uge. For det har vi ikke.

- Hvis vi bare kunne komme til at tale om, at vi har et etisk problem, så kunne vi lægge våbnene ned og tale om, hvordan vi fremmer det gode liv.

Fungerende formand, Isabelle Arendt, har også flere gange - mod sin vilje - skulle forklare og forsvare sit partis abort-politik. Foto: Martin Sylvest/ Ritzau Scanpix.

Let at være moralsk

- 'Det gode liv' - hvad dækker det over? Fosteret eller den gravide kvinde?

- For alle. Jeg mener, at livet starter ved befrugtningen. Hver gang, jeg møder en kvinde, der har fået foretaget en abort, er der en historie bag, som gør, at jeg kan forstå hende. Det gør ikke abort mere rigtigt for mig - men det inspirerer mig til at lede efter gode alternativer.

- Det er meget let at være moralsk, når du står langt fra problemet.

- Siger du så som mand.

- Ja. Men det er også fordi jeg mener, at livet starter ved befrugtningen.

1/2 Den her havde jeg ikke ventet fra @karmel80 . Jeg ønsker ikke en debat på det niveau, men vil blot henvise til, at som nævnt flere gange i valgkampen ønsker KD ikke afskaffelse af fri abort, blot bedre rådgivning. Derudover...#dengodetone #dkpol #fv19 https://t.co/dthjemLLdk — Isabella Arendt (@IsabellaArendt) May 22, 2019

Abort på dagsordenen

Under denne valgkamp har Kristendemokraterne flere gange - mod deres vilje - skullet svare på spørgsmål om abort. Fungerende formand Isabella Arendt 'orker ikke at forholde sig til emnet', som hun har sagt til Ekstra Bladet - på trods af, at hun både har sammenlignet abort med terror, og har deltaget ved en stor anti-abort-konference i Paris.

Isabella Arendt deltog i anti-abort-konference

Oplyst grundlag

- Når en kvinde går op på klinikken for at få foretaget en abort, har hun sikkert været mange, lange overvejelser igennem. Hvem skal så vurdere, om de tanker, hun har gjort sig, er rigtige eller forkerte?

- Det skal hun selv.

- Men hvis jeg går ind og får foretaget et operativt indgreb, står der i loven, at man skal have en oplysende lægefaglig samtale inden indgrebet. Vi skal ikke vurdere, om det er rigtigt eller forkert at gennemføre en abort. Vi skal sikre at hun gør det på et oplyst grundlag.

- Ok, så der skal ikke pilles ved retten til fri abort?

- Nej, der skal ikke pilles ved retten til at få en abort. Der skal sørges for, at der bliver socialfaglige alternativer, og vi skal sørge for, at kvinder kender de risici, der er forbundet med indgrebet.