Største vælgerlussing i 100 år

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fik i den grad røde kinder på valgnatten.

Det var ikke på grund af for mange sjusser eller vild fest, men derimod en syngende sømandslussing fra de danske vælgere, hvor partiet mistede 21 af sine 37 mandater.

Faktisk var den populistiske kindhest så voldsom, at dens lige ikke er set i 100 år, skriver TV2.

Overgået ved Første Verdenskrig

DF står altså med den tvivlsomme ære at have fået det dårligste valg i 100 år. De er kun overgået af Venstres katastrofevalg i 1918, hvor partiet gik fra 62,8 procent af stemmerne til 29,4 procent.

Ifølge tidligere politisk redaktør på TV2 Kaare R. Skou, skyldtes nederlaget, at kvinderne netop havde fået stemmeret og fravalgte det gamle landmandsparti.

Kristian Thulesen Dahl går dog ikke af, selvom partiet har fået en på hovedet.

- Det er min overbevisning, at det er sådan, det er. Jeg er fast besluttet på, at jeg ved det næste folketingsvalg kommer til at vise, at vi får et bedre resultat.

- Når man er formand, er man formand i både medvind og modvind, sagde Thulesen Dahl tidligere torsdag, hvor de personlige stemmer ikke var talt op.