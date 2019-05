Stram Kurs møder Trumps spindoktor

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I denne weekend mødte topkandidat for Stram Kurs, Max Uwe Jensen, manden, der bragte Donald Trump til magten.

Steve Bannon hedder han og er en af verdens mest omstridte spindoktorer med stærke bånd til højreekstreme kræfter i både USA, men også flere europæiske lande.

Efter sit brud med Det Hvide Hus har Bannon således - ofte mod betaling - rådgivet stærkt nationalistiske kræfter verden over.

Bannon holdt foredrag under en rundtur i Norge. Og det var her, at Max Uwe Jensen ikke kun hørte, men også drak øl med

Du kan læse mere om mødet på det alternative medie Snaphanen.

Ekstra Bladet har søndag bedt Max Uwe Jensen om en kommentar til mødet, og hvorfor Steve Bannon er interessant for Stram Kurs. Herunder kan du se traileren til en kommende dokumentar om Steve Bannon, hvor filmholdet blandt andet følger spindoktorens aktiviteter i Europa.