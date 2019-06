Stram Kurs udelukker journalister

Når det islamkritiske parti Stram Kurs holder valgfest på valgdagen på onsdag på Christiansborg, får pressen ikke adgang til festlighederne.

Det bekræfter spidskandidat i Sydjyllands Storkreds Carsten Normann Munk over for avisen Danmark.

- Der er en generel opfattelse af, at vi ikke er blevet særligt pænt behandlet af pressen, siger Carsten Normann Munk.

Partiet markerer begivenheden på Christiansborg i lighed med de fleste andre partier. Men helt usædvanligt vil pressen ikke have adgang til lokalet, hvor partiets kandidater opholder sig.

Ifølge partiet skyldes det dårlige erfaringer med pressen i valgkampen.

- Det er det hav af artikler, hvor der er blevet gravet op i Rasmus' privatliv, og artikler om at jeg vil smide min egen kone ud. Det er jeg ærligt talt ikke imponeret over, siger han.

Avisen Danmark og Berlingske har skrevet, hvordan partileder og racismedømte Rasmus Paludan i flere år har chikaneret en tidligere medstuderende og forfulgt ham.

JydskeVestkysten har skrevet, at pressechefens egen filippinske kone ifølge partiets partiprogram ikke vil kunne blive i Danmark.

Lørdag udvandrede partistifter Rasmus Paludan fra radioudsendelsen 'Mads og Monopolet', der i folketingsvalgets anledning havde 12 partiledere på besøg. Han klagede over, at han blev afbrudt for meget og ikke fik nok taletid.

På valgdagen onsdag 5. juni får pressen dog mulighed for at tale med partiets kandidater på en alternativ måde.

- Det betyder ikke, at der ikke bliver pressekontakt. Det foregår bare uden for lokalet, siger Carsten Normann Munk, der fortæller, at kandidaterne jævnligt vil bevæge sig uden for læsesalen på Christiansborg, hvor festen bliver afholdt, for at tale med pressen.

Avisen Danmark har været i kontakt med partiets pressechef, der bekræfter, at beslutningen om ikke at lade journalister få adgang er endegyldig, og at der ikke er planer om at lukke et tv-hold ind til festen.

Stram Kurs står i øjeblikket til at komme ind med 2,2 procent af stemmerne ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af de seneste 15 toneangivende meningsmålinger.