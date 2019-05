Svinede Stram Kurs: Nu stiller hun op for Paludan

Stram Kurs har præsenteret en ny kandidat, teolog Iben Thranholm, som for en uge siden sendte en svada mod selv samme parti

Teolog og journalist Iben Thranholm svinede Stram Kurs for nyligt, men nu stiller hun op for partiet ved folketingsvalget.

Det oplyser partileder Rasmus Paludan, mens Iben Thranholm repræsenterer Stram Kurs i en paneldebat på Espergærde Gymnasium fredag formiddag.

- Iben Thranholm er en meget kompetent, vidende og velartikuleret stemme i den danske debat, siger Rasmus Paludan om sin nye kandidat.

- Jeg vil gerne have folk med høj integritet. Hun står på sine holdninger.

'Bygger på ekstrem tomhed'

Det er dog kun en uge siden, at Stram Kurs' nye kandidat brugte sin viden og 'velartikulerede stemme' til et harsk angreb på Stram Kurs.

'Stram Kurs er et parti, der bygger på ekstrem tomhed', skrev Iben Thranholm for en uge siden i et blogindlæg.

'Der er ingen ånd, kun protest. Paludan og hans tilhængere udstiller nok, hvad der er galt i vestligt kultur, men ironien er, at de selv er en del af det', skriver Iben Thranholm.

'Man kan ikke tage folks falske guder fra dem uden at vise dem hen til den sande Gud', skriver Iben Thranholm.

Om kritikken siger Rasmus Paludan, at han tænkte, at Iben Thranholm ville være 'et dejligt pust', efter han havde læst hendes klumme.

- Hun skal bidrage på værdipolitik, siger han, på en telefonforbindelse til Ekstra Bladets tv-studie.

Prøvede Kristendemokraterne

Det er første gang, at Iben Thranholm forsøger sig i dansk politik. I 2015 ville hun stille op for Kristendemokraterne i Sydjylland. Det blev dog aldrig til noget.

Hovedledelsen af partiet var nemlig ikke enige i, hvad de så som Iben Thranholms krav til valgkampen. Kravene skulle have været, at partiets formand, Stig Grenov, faldt mere tilbage, mens Iben Thranholm ville få en større rolle i medierne som partiets politiske ordfører.

Iben Thranholm har dog fastholdt, at det bare var gode råd til at vinde valgkampen. Ikke desto mindre endte det med, at Thranholm blev vraget.

I en artikel på udfordringen.dk blev Iben Thranholm interviewet om mislykkede valgforsøg i 2015. Hun svarer således:

– Hvad var det, du ønskede ændret i Kristendemokraternes valgstrategi?

– Der skulle lægges mere vægt på kampen imod terror og den radikalisering, der sker i islam. Ikke at man forbyder islam, men ved at man fra samfundets side opruster de kristne værdier.

– Vil du nu stille op for et andet parti?

– Det kommer da an på, om jeg får et godt tilbud, sagde Iben Thranholm.

Det fik hun så, må man forstå.