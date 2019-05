Sviner Løkkes udlændinge-annonce til: - Fladpandet

- Jeg undrer mig over, at man i Venstre ikke synes, at man har bedre at tage sig til.

Sådan lyder det fra Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, efter man i flere af aviser i dag kan se en helsidesannonce fra Venstre. På annoncen er en erklæring, som Pernille Skipper, Uffe Elbæk, Morten Østergaard og Pia Olsen Dyhr, kan skriver under på for at give Mette Frederiksen carte blanche til at føre udlændingepolitik med V og DF.

Annoncen fik Morten Østergaard finde de helt store ord frem, da han gæstede 'Ekstra Bladets Valgmorgen' torsdag morgen.

- Du godeste, hvor kan man dog ramme bunden i sådan en valgkamp, lød det fra Morten Østergaard.

- Jeg synes, at det er fladpandet. Det undrer mig, at de ikke kan se, hvor trætte folk er af politik, sagde han også.

Det bliver et 'nej tak' fra Morten Østergaard til at skrive under på 'udlændingefuldmagten'. Foto: Venstre.

Venstres annonce får også hårde ord med Twitter.

Lars Løkke vil være den voksne, siger han i debatterne. Alligevel har han sendt mig noget der ligner de kærestebreve, man fik stukket i hånden i sjette klasse. Det sir vist det hele #dkpol pic.twitter.com/tPh7WM11oT — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) 23. maj 2019

Ret vildt at @venstredk og @larsloekke bruger enorme beløb på at indrykke negative annoncer om Socialdemokratiets politik. Vist ikke set på det niveau i DK før. Endnu et lavpunkt for Løkke! — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) 23. maj 2019