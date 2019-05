Sviner radikal valgvideo til: - Ku' slet ikke se den til ende

- Jeg ku' slet ikke se den til ende. Jeg synes, at det er så vildt, det der.

Sådan lød det fra Radio24syv-vært Ditte Okman, der sendte en god, gammeldags svada afsted efter Radikale Venstres formand, Morten Østergaard, under torsdagens udgave af 'Ekstra Bladets Valgmorgen'.

Årsagen er partiets nye valgvideo, hvor folketingskandidat Zenia Stampe og EU-kandidat Morten Helveg Petersen er klædt ud som de populære karakterer Jon Snow og Arya Stark fra hitserien 'Game of Thrones'.

Under programmet blev en del af videoen afspillet for dagens gæster, som ud over Okman og Østergaard også talte politisk kommentator Henrik Qvortrup.

- Hvorfor siger de ja til sådan noget lort? Jeg fatter det simpelthen ikke, udbryder Ditte Okman som reaktion på videoen, inden hun kastede sig ud i en længere tirade.

Ud over over den spøjse valgvideo diskuterede gæsterne blandt andet symbolpolitik i lyset af Morten Østergaards forskellige tiltag, som svømmeturen til Lindholm og 'couchsurfing' i valgkampen.

'Game of Thrones'-videoen var dråben, der fik bægeret til at flyde over for Ditte Okman.

- I tager eddermame førertrøjen, når det kommer til alle de vanvids-stunts, siger radioværten.

Du kan se hele Ditte Okmans vredesudbrud i videoen over artiklen og hele 'Ekstra Bladets Valgmorgen' her.

Har du ikke fået set Morten Helveg og Zenia Stampe giv den gas med sværd og parykker, så kan se den omdiskuterede valgvideo her: