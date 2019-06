Thornings tv-favorit ude

Den tidligere tv-kommentator, journalist og Helle Thorning-Schmidt-darling David Trads kommer ikke i Folketinget.

Det skriver en af Socialdemokratiets talknusere på Twitter.

Dermed må den tidligere chefredaktør for Nyhedsavisen og Information med mere se sig slået af relativt ukendte kandidater som Henrik Møller og Rasmus Stoklund, der begg kommer i Folketinget fra Nordsjællands Storkreds.

David Trads havde ellers modtaget tidl. statsminister Helle Thorning-Schmidts varmeste anbefaling op til valget.

Det kom bag på Socialdemokratiet, at David Trads blev valgt til folketingskandiat af socialdemokraterne i Egedal-Furesø-kredsen.

Derfor stod Socialdemokratiet og Mette Frederiksen med et kvindeproblem i Nordsjælland.

David Trads kommer ikke på tinge. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Gav S et kvindeproblem

Partiet har nemlig som princip, at alle danskere skal have mulighed for at stemme på en socialdemokratisk kvinde.

Løsningen blev Maria Gudme.

Hun blev opstillet som såkaldt suppleringskandidat uden egen kreds.

Noget ydmygende for David Trads ender han også med at tabe til netop Maria Gudme, som dog heller ikke fik nok stemmer til en tur i Folketinget de næste fire år.

Han fik sølle 2779 personlige stemmer. Hun snuppede 3176 vælgeres personlige tillid.