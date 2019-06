Thulesen Dahl: Samarbejde mellem S og V bør inkludere DF

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ser gerne et tættere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Men det skal være et samarbejde, der inkluderer Dansk Folkeparti.

Det siger han til TV2 News, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag eftermiddag har fortalt, at hans førsteprioritet efter folketingsvalget er at arbejde for at danne en regering hen over midten.

- Jeg synes, det er superfint at tale om et samarbejde mellem V og S. Men det er klart, at som formand for Dansk Folkeparti vil det være en forudsætning, at vi selv indgår i det samarbejde, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance gik egentlig til valg på at fortsætte samarbejdet i VLAK-regeringen.

Men meningsmålingerne har entydigt peget på en markant valgsejr til rød blok.

I begyndelsen af valgkampen luftede statsministeren tanker om en regering med Venstre og Socialdemokratiet. Det skete i forbindelse med udgivelsen af bogen "Befrielsens øjeblik", der baserer sig på samtaler med statsministeren.

Dengang var Lars Løkke ikke klar i meldingen omkring, hvem der eventuelt skulle være støtteparti til en midterregering.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl er der dog ikke nogen tvivl om, at det bør være DF. Det vil holde fast i den politiske linje fra før valgkampen.

- Hvis han mener De Radikale, så bliver det en anderledes indvandrerpolitik, end vi kender. Bliver det alternativt med Dansk Folkeparti, har vi snor i tingene, siger han.

DF-lederen efterspørger en mere klar melding fra Løkke.

- Det er det afgørende valg. Og der synes jeg også, at Lars Løkke Rasmussen bør forholde sig til, om det skal basere sig på De Radikale eller Dansk Folkeparti, siger Kristian Thulesen Dahl.