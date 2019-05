Thyra Frank stopper

Flere penge

Thyra Franks allerførste ord som minister var et studie i dårlig timing. Som medlem af et parti grundlagt på et ønske om at skære ned på de offentlige udgifter lagde hun ud med at ’håbe’ på flere penge til ældreområdet. Det skete med Anders Samuelsen under armen.

– Jeg er ikke altid sikker på, at det er pengene, der betyder noget. Der skal tales meget mere om værdier, lød kovendingen dagen efter.

Blev væk fra debut

På sin først arbejdsdag turde Thyra Frank ikke møde en blodtørstig opposition. Derfor meldte hun i sidste øjeblik afbud til sit første samråd.

– Det er da dybt underligt, når vi netop har fået en ældreminister, lød det forundret fra Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, over for Jyllands-Posten.

Senere erklærede Thyra Frank, at hun slet ikke havde hørt om samrådet.

Thyra Frank om brøler: Hvad er det, jeg ikke er mødt op til?

Ikke mit ansvar

Thyra Franks mest omtalte brøler var, da hun for rullende kameraer udtalte, at hun da som ældreminister ikke havde ansvaret for landets ældres velbefindende.

– Så må de kommuner, hvor det ikke fungerer, simpelt hen ud og finde ud af, hvordan de kan gøre det her bedre, sagde hun.

Thyras mareridt: Tre brølere på én uge

Brugte løs som boss

Ekstra Bladet afslører, at Thyra Frank som leder af Lotte brugte 25 procent flere penge end de andre plejehjem på Frederiksberg. Samtidig prædiker hun smalhals og mere respekt for de ældre.

Det fik SF’s sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, til at beskylde Thyra Frank for hykleri.

Thyra Franks store hykleri: Smækker kassen i - brugte selv løs

Skamros uden grund

Thyra Frank skamroser på sit første åbne samråd et plejehjem på Lolland. Men på den store flade ø står de undrende tilbage.

– Der er nogen, som har klædt hende forkert på, sagde borgmester Holger Schou Rasmussen (S), som blev bakket op af flere lokale stemmer.

Thyra Frank skamroser sin gamle arbejdsgiver - på Lolland undrer de sig

Usædvanligt stunt

Det er normalt, at ministre svarer på spørgsmål efter samråd i Folketingets udvalg.

Men den praksis gjorde Thyra Frank ganske usædvanligt op med, efter sit allerførste solosamråd, hvor spørgsmålene ellers tårnede sig op.

Thyra Frank i usædvanligt stunt

Joachim sov i kælderen

Ekstra Bladet kan fortælle den kuriøse historie, at Joachim B. Olsen sov tre nætter i kælderen på plejehjemmet Lotte, da Thyra Frank var leder.

Flere Frederiksberg politikere kritiserer ældreministerens opførsel udfra devisen, hun skulle drive plejehjem - ikke privat hotel.

Kuglestøderen: Jeg sov i Thyras kælder

Anklage om dokumentfalsk

Socialdemokratiet kræver en redegørelse fra Thyra Frank, fordi hun i en bog fra 2010 erkender, at hun har kopieret lovpligtige papirer fra en kollega i Jylland.

Thyra Frank i bog: Jeg begik plagiat

Blæste på lovpligtig APV

Ekstra Bladet afslører via en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, at Thyra Frank i flere år i tiden på Lotte undlod at udarbejde en arbejdspladsvurdering.

Thyra fik opsang: Blæste på arbejdsmiljøloven i årevis