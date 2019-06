Tidligere formand i chok

Kristendemokraterne står ifølge den første exitpoll til at komme i Folketinget

Det har været et skelsættende valg for Kristendemokraterne, som nu ser ud til at komme i Folketinget med 2,3 procent af stemmerne.

Det viser Danmarks Radios exitpoll.

Forhenværende formand Stig Grenov var grædefærdig, da resultaterne blev afsløret. Det er med god grund, da han under valgkampen gik af som formand og gav tøjlerne videre til den unge Isabella Arendt.

Kristendemokraterne står til at komme ind. Foto: Jens Dresling

18 år siden

Sidste gang, Kristendemokraterne var i Folketinget, var i 2001. Der klarede de sig igennem med 2,3 procent af stemmerne og fik dermed fire mandater.

Men ved de seneste tre valg har partiet kun opnået mellem 0,8 og 0,9 procent af stemmerne. Men med formandsskiftet ser det ud til, at partiet endelig har fået fat i danskerne igen.

