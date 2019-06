Tilbudt ministerposter: Søren Gade afviste Løkke tre gange

Igen og igen forsøgte Lars Løkke Rasmussen at overtale Gade til at blive minister - men det var tilsyneladende de forkerte ministerposter, så Gade takkede nej

Nej, nej og atter nej.

Sådan har svaret lydt, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - tre gange - har tilbudt EP-stemmeslugeren Søren Gade ministerposter.

Det afslørede statsministeren søndag eftermiddag i en samtale med Søren Dahl fra radioprogrammet Café Hack.

Samtalen blev sendt live på Facebook, hvor Søren Gade og Lars Løkke Rasmussen var samlet i Køge Golfklub - blot en uge efter, at Gade fik 201.626 personlige stemmer ved Europa-Parlamentsvalget og efterfølgende undsagde Lars Løkke.

Bakkede op om formanden

Derfor indledte vært Søren Dahl også med at sikre sig, at de to Venstre-kæmper kunne holde hinanden ud.

- Det er jo sådan, at den der medieskabte ting, hvor jeg siger et eller andet, der bliver sat ind i en kontekst. Vi skal bare lige huske at det var sådan set Lars Løkke, der ringede til mig og spurgte om jeg ville tilbage i politik i 2015, svarede Søren Gade på spørgsmålet.

- Der foregik det hjemme i Lars' stue, hvor vi havde en samtale, og det blev så annonceret 1. maj 2015. Hvis vi havde syntes, at hinanden var nogle dumme svin, havde vi nok ikke haft den samtale ved Lars' spisebord, uddybede Gade og sagde, at han hele tiden har bakket Løkke op som formand for Venstre - selv da taburetten vaklede under ham i 2015.

- Havde jeg ikke syntes, at Lars skulle være formand for Venstre, kunne jeg bare have holdt mig væk. Så måtte han klare sig selv med andres hjælp.

- Det er rigtigt, at Søren bakkede fuldstændig entydigt op om mig, da der på et tidspunkt var nogle, der ville udfordre mit lederskab. Oven på det overtalte jeg Søren til at komme tilbage i dansk politik, og så kunne vi danne regering i 2015, forklarede Løkke.

Forkert post

Allerede dengang stod Gade på hans ministerliste til den rene Venstre-regering, men Gade takkede altså - for første gang - nej her.

- Han stod måske nok på den forkerte post i forhold til Sørens egne forventninger eller temperament eller hvilket ord man nu vil bruge.

- Nu afslører jeg selvfølgelig nogle hemmeligheder, men jeg ringede til Søren og spurgte, om han ville sådan og sådan. Fem minutter senere ringer søren tilbage og siger, at han har tænkt over det. Han havde ikke lyst til det, jeg ville sætte ham til, fortalte Løkke, der blev afbrudt af Gade:

Spild af mit liv

- Så fik jeg betænkningstid og kørte mod København, og jeg stod helt bogstaveligt på potten på en eller anden servicestation, da Lars ringede igen, og så sagde jeg nej for anden gang.

- Vi havde en snak om, hvad jeg så ville - for jeg havde ikke tænkt mig bare at komme ind på bageste række. Det synes jeg ligesom selv var spild af mit liv. Så blev vi enige om, at jeg kunne blive gruppeformand - og det faldt på plads aftenen inden regeringen blev præsenteret, fortæller Gade.

Ud i verden

I november 2016 skulle der dannes ny regering. Venstre gik sammen med Liberal Alliance og Konservative, og i den forbindelse ville Lars Løkke Rasmussen gerne have Gade med på holdet. Igen.

- Der spørger jeg Søren: 'er det så nu, du skal med på holdet? Og hvad vil du lave?' Det vil du ikke. Du vil hellere ud i verden. Så kommer hele det her projekt med Europa-Parlamentet, siger Lars Løkke Rasmussen direkte henvendt til Gade.