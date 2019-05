Trusler mod Zenia Stampe: 'Jeg skyder dig på klos hold'

Flere af Radikale Venstres folketingskandidater fra hele landet har modtaget trusler via mail fra en ukendt afsender.

Heri truer personen i særlig grove vendinger med at skyde folketingskandidat Zenia Stampe.

- Ganske kort tid efter valget blev udskrevet, fik jeg en mail, hvor der stod: 'Jeg skyder dig på klos hold'. Der var ikke mere tekst end det, fortæller Zenia Stampe til TV2 Øst.

Mailen kom ifølge folketingspolitikeren fra en afsender, der kalder sig 'Hævn'.

Det er ikke første gang, at det radikale medlem modtager trusler. Ekstra Bladet har tidligere dækket flere sager, hvor politikeren har oplevet, at få trusler.

Gør mig bange

Denne gang er tonen dog langt hårdere, og det har folketingspolitikeren bange, fortæller hun til TV2 Øst:

- Det var mere ubehageligt, end jeg plejer at synes. Jeg er vant til meget voldsomme udfald, men det (truslerne, red.) plejer mere at være fantasier om, hvad andre skal gøre ved mig, og det gør mig også bange. Men det sker sjældnere, at nogen skriver 'jeg kommer og skyder dig' eller 'slår dig ihjel', som vedkommende gjorde i den her mail, siger hun.

- Jeg må ærligt tilstå, at det blev jeg rigtig berørt over. Jeg fik mailen, da jeg skulle til at hente min datter i skole, og som mor til tre små børn tænker jeg, hvad er det for en valgkamp, jeg skal ud i? Skal jeg gå at være bange for, at de mister deres mor i sådan en valgkamp? Det er ikke for at overdramatisere, men det var ærligt talt den tanke, der gik gennem hovedet på mig.

Sagen er nu meldt til PET, skriver mediet.

