Tulle efter tabervalg: - I har ikke fået skovlen under os

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl forsøgte at slå en positiv tone an, da han ankom til partiets valgfest på Christiansborg.

Det på trods af, at partiet står til en gevaldig tilbagegang.

- Der sidder nogle rundt omkring og tænker: Er det lykkedes os at få skovlen under Dansk Folkeparti?

- Der kan jeg bare sige: Nej, det er det ikke, sagde Kristian Thulesen Dahl til en klappende forsamling.

Målinger halverer DF i Europa-Parlamentet

Taber på klimaet

Han fortsatte med at sige, at Dansk Folkeparti ikke er et populistisk parti og derfor vil holde fast i sin EU-linje, selv om den i år har tiltrukket betydeligt færre vælgere end ved seneste valg.

- Vores politik er ikke afstemt efter strømninger, eller hvordan vinden lige vender. Danskerne skal vide, hvor de har Dansk Folkeparti, siger formanden.

Han forklarede den øjensynligt store tilbagegang med, at diskussionen i år har drejet sig mere om klima og mindre om eksempelvis social dumping.

- Og ja, diskussionen om brexit har været besværlig for os. Dag efter dag er danskerne blevet fortalt, hvor kaotisk det er i Storbritannien. Det har gjort danskerne nervøse og har svækket tanken om, at man kan forlade EU, sagde Thulesen Dahl og fortsatte:

- Det kan godt være, at det har kostet stemmer ved dette her valg. Men danskerne skal vide, at uanset hvad der er oppe i tiden, så står vi fast på vores synspunkter.

- Danmark skal have mere selvbestemmelse, vi skal have grænsekontrol og vi skal være herre i eget hus.