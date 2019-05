Tulles troværdighed daler: - Vi er et kedeligt parti

Med grill, gris og godt humør har Dansk Folkeparti budt op til vælgermøder siden deres undfangelse, men nu ser det ud til, at vælgerne begynder at takke nej til den folkelige, danske platte.

For ligesom meningsmålingerne viser en stærk tilbagegang for det før så uregerlige parti, er der også sket et skift i opfattelsen af partiets formand, Kristian Thulesen-Dahl.

Det viser en ny måling af partiledernes opfattede troværdighed Wilke har foretaget for ugebrevet A4 Nu.

Det lod ellers til, at han kunne gå på vandet under sidste valg, hvor det gik historisk godt, og formanden samtidig blev udråbt til den mest troværdige politiker i en undersøgelse af Megafon.

Et mirakel

Nu er der ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator nærmere brug for et mirakel af bibelske proportioner; en regulær genoplivning af partiets zeitgeist så at sige.

- Det er nogle rædselsmåneder, som Thulesen-Dahl gennemlever. Hans parti står til noget, der minder om en halvering af, hvad de opnåede ved sidste Folketingsvalg. Jeg vil ikke afvise, at bunden kan gå fuldstændig ud af det, siger han.

Kristian Thulesen-Dahl har ifølge ny måling landets syvende mest troværdige politiker. Foto: Olivia Loftlund

Da Ekstra Bladet får fat i Kristian Thulesen-Dahl begrunder han ændringen med, at han overpræsterede i 2015, og at Dansk Folkeparti er et 'kedeligt parti'.

Læs hele interviewet under grafen, der viser, hvordan de forskellige partiledere klarede sig i Wilkes måling.

- Efter at være udråbt til den mest troværdige partileder i 2015, er du nu faldet til en 7. plads ud af 13. Hvad tænker du om det?

- Det er helt naturligt, når man tager Danske Folkepartis situation i betragtning. Vi har i meningsmålingerne en situation, hvor vi ser ud til at få et markant ringere valg, end vi gjorde i 2015. Det er klart, når man spørger, hvad vælgerne mener om partilederne, så vil det helt naturligt smitte af.

- I 2015 overpræsterede jeg måske i forhold til mit naturlige niveau, fordi vi havde rygvind. Det er den modsatte situation, vi er i nu. Derfor er det naturligt, at det slår igennem, som det gør.

- I 2015 begrundede du din førsteplads som landets mest troværdige politiker således: 'Jeg tror, det hænger sammen med, at vi er Danmarks kedeligste valgkampsparti. Vi er ikke kommet med en masse nyt.' Gør det samme citat sig gældende i denne situation?

- Grundlæggende tror jeg på, at langsigtet så er det Dansk Folkepartis svar på den situation, vi også er i nu. Vi bliver set som et kedeligt parti i den forstand, at vi ikke ændrer vores linjer alt efter meningsmålingerne.

- Vi fastholder, at vi er et kedeligt parti. Vi skal ikke finde på noget nyt i morgen for at bringe os ud af den her situation. Troværdighed får man på lang sigt, ved at man er tro overfor det grundlag, som vi er her på.

- Tror du, at I har mistet opbakning, fordi Nye Borgerlige og Stram Kurs har rykket sig endnu længere ud en jer på udlændingespørgsmålet?

- Jeg anser det for sandsynligt, at de fire-fem procent Nye Borgelige og Stram Kurs ligger på, fra størstedelen er vælgere, som tidligere har stemt DF. Hvis vi lægger deres tal oven i vores i nuværende 11 procent, så er vi ved at være der, hvor vi lå i målingerne inden valget i 2015.

- Stram Kurs og Nye Borgerlige er, hvis man skal spejle dem i jeres eget partis historie, blevet dømt 'ikke stuerene', og flere partier vil ikke arbejde sammen med dem. Hvad er Dansk Folkepartis holdning til det?

- Vi sætter ikke nogen uden for døren. Vi betragter ikke nogen, som ikke stuerene. Vi respekterer, hvis de bliver valgt til Folketinget. Vi har ikke svenske tilstande, og det skal vi ikke have. Det er dog ikke det samme som at sige, at vi synes den måde Stram Kurs og Nye Borgelige fører sig frem på er okay, siger Kristian Thulesen Dahl, inden han hopper i den relativt beskedne DF-bil og kører til næste valgarrangement.