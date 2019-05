Tv-station vil give politikere stød

TV2 Øst har i ordets bogstaveligste forstand inviteret flere politikere til en stødende debat. Konceptet er klart, hvis politikeren ikke overholder en af følgende regler, er der rap over nallerne:

- Afbryder en af de andre

- Svarer i floskler

- Hvis man går efter manden i stedet for bolden

Det fremgår af et brev, som er sendt til blandt andre Morten Dahlin, Venstre-kandidat i Sjællands Storkreds. Han er imidlertid ikke imponeret over indholdet:

- Det er en kende for kækt for mig. Det er at bringe demokratiet ned på et niveau, hvor det ikke skal være, siger han.

Debatten er tiltænkt de unge vælgere, og Morten Dahlin er klar på at prøve noget nyt for at tiltrække de unge. Men han mener, at det bliver for useriøst, hvis politikerne ligefrem skal have stød:

- I forvejen kæmper vi med lav troværdighed, og med sådan et koncept forstår jeg godt hvorfor, siger han.

Nyhedschef: Taler til de unge

Hos TV2 Øst forklarer nyhedschef Anders Riisgaard, at konceptet er et forsøg på at facilitere en ny slags debat, der taler til yngre vælgere.

- Der bliver lagt få regler ned, blandt andet at man ikke må afbryde hinanden, og så kan man ellers have en fuldstændig saglig debat - med det her sjove twist, at hvis man bryder reglerne, så får man et lille rap over nallerne, siger Anders Riisgaard til Berlingske.

Det er dog ikke første gang, at de danske vælgere har oplevet alternative debatformer.

Under valgkampen i 2011 arrangerede TV2's hovedkanal en livedebat, der var arrangeret som en håndboldkamp med dertilhørende pointgivning og lydeffekter.

Debatten blev efterfølgende kritiseret fra flere sider for at vægte underholdning over substans.