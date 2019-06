Ude og amok: Dumme svin!

'Dumme svin fra Nye Borgerlige har siddet på ryggen af mig'.

Sådan tordner Christian Langballe fra Dansk Folkeparti, der efter valget har måtte konstatere, at han skal lave noget end at have sin daglige gang i Folketinget.

Ligesom mange af sine partifæller fik han solide vælgertæsk og gik fra 3887 personlige stemmer i 2015 til 1680 stemmer i denne omgang.

Og det er han mildest talt rasende over.

'Jeg stopper i dansk politik - helt og aldeles. Vi har jo været op imod råbeartisten fra Stram Kurs og plastik- og silikonemennesket fra Nye Borgerlige. De kommer til at ændre alt, siger de selv. Vi kommer til at følge dem i deres greb efter magten. De har svinet mig til i en grad, som er ganske overraskende. Jeg gider ikke mere'.

Christian Lanballe til venstre sammen med Kristian Thulesen Dahl og Martin Henriksen. Sidstnævnte røg også ud af Folketinget. Foto: Jens Dresling

'Facebook trolde har angrebet mig i den store stil. Dumme svin fra Nye Borgerlige har siddet på ryggen af mig i flere år. Så er det nu, at jeg siger: Tak alle sammen. Det slutter her for mig!!! Jeg lukker min profil ned nu!!! skriver han på Facebook.

De to personer fra Nye Borgerlige og Stram Kurs er ikke nævnt med navn, men det kræver ingen doktorgrad at gætte, at der formentlig er tale om Rasmus Paludan og Pernille Vermund.

Ekstra Bladet har talt med Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, der oplyser, at de ikke ønsker at bidrage til mudderkastningen.

Christian Langballe har siddet i Folketinget siden 2011, hvor han har haft rollen som europarådsordfører, indfødsretsordfører og kirkeordfører.

Selv om Christian Langballe er ude, så fik DF stadig et mandat i Vestjyllands Storkreds. Det gik til Dennis Flydtkjær.

Christian Langballe har fredag formiddag slettet sit raserianfald på Facebook, men internettet glemmer som bekendt aldrig. Du kan se det her: