Uffe lover: Der kommer mere 'crazy'

- Avavdvavdejrkdlavsjfkavahdkahahddad, hvor er det crazy, det her!

Uffe Elbæk (Å) har vrøvlet sig til en plads i historiebøgerne med sin perle af et sejrs-citater fra valget i 2015, og der er masser 'crazyness' tilbage.

- Alternativet har slet ikke udfoldet sit politiske potentiale. Bare vent til om to til tre valg, lover Uffe Elbæk i 'Ekstra Bladets Valgmorgen'.

- Er der masser sjov og crazyness tilbage, spørger Ekstra Bladets vært, Lasse Pedersen.

- Det kan du bande på, fastslår Elbæk.

Kunne slet ikke tale

I 'Ekstra Bladets Valgmorgen' så Uffe Elbæk tilbage på valget i 2015, hvor det berømte 'avavdvavdejrkdlavsjfkavahdkahahddad'-citat faldt.

- Det var crazy. Jeg kunne nærmest ikke sige et ord rigtigt af bar glæde over, at resultatet lå der, hvor det lå, mindes han.

Det var første folketingsvalg for Alternativet, og her skrabede partiet 4,8 procent af stemmerne til sig.

- Jeg har regnet med, at vi bare lige ville komme ind over to-procentsgrænsen, så jeg var glad, siger han med ægte jysk beskedenhed.

Han afviser dog, at dette valg vil blive lige så 'crazy' som sidste gang.

- Hvis vi kommet til at et ligge et sted mellem tre og fire, så er jeg tilfreds. Jeg bliver ked af det, hvis vi ryger under tre, siger han.