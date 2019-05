Ukendt blev debattens 'vinder': - En virkelig syret aften

Isabella Arendt har fået megen ros efter partileder-debatten - hun kalder selv aftenen for 'syret'

Der er faldet et hav af roser til Kristendemokraternes Isabella Arendt efter partileder-debatten tirsdag aften.

Hun overtog med tre kvarters varsel den live-debat, hvor det ellers var partiets formand, Stig Grenov, der skulle have krydset klinger med resten af Danmarks partiledere. Trods den flotte præstation var hun ifølge sig selv overhovedet ikke forberedt på at skulle optræde i debatten.

- Nej, jeg var klar til at tage toget til Aarhus, da jeg fik opkaldet, så det var slet ikke noget, vi havde satset på. Men jeg har ti års erfaring i politik, og det er mit tredje valg.

Isabella Arendt er stadig høj på tirsdagens debat. Hendes telefon 'gløder' af opkald. Privatfoto

- Al ære og respekt til TV2's spørgsmål (red. under debatten), men jeg har debatteret klima mange gange før. Men det var en virkelig syret aften, men samtidig rigtig god, siger hun til Ekstra Bladet.

Nervøsitet

Trods mange års erfaring var Isabella Arendt, som er næstformand i Kristendemokraterne, dog stadig ikke helt vant i sine omgivelser inden debatten.

- Selvfølgelig var jeg nervøs og skulle lige trække vejret tre gange inden, men de andre partiledere var søde til at komme hen og sige, at det nok skulle gå. Men når først det ruller, er det en debat som så mange andre.

Men det gik som bekendt, som det skulle. Faktisk så godt, at mange politiske kommentatorer har udtalt, at næstformanden var bedre i debatten, end partiformanden havde været. Dog afviser Isabella Arendt, at der skulle være nogen kamp om pladsen foran kameraet.

- Han var den første, der skrev til mig, at det var megagodt gået, så der er ingen 'bad feelings'.

Men opmærksomheden er dog den netop fyldte 26-årige næstformand noget uvant.

- Jeg er jyde, så jeg skal lige vænne mig til det. Men det er selvfølgelig fedt at opleve og megaspændende, siger Isabella Arendt.