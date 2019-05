Ungdomspartier har 'hære' på sociale medier

Der sidder hundredevis af spirende politikere klar til at dele, kommentere og synes godt om politiske budskaber under valgkampen

Valgkampen foregår ikke længere lige så meget på gader og stræder, som den gjorde før i tiden.

For meget af den politiske kommunikation er rykket over på de sociale medier som Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat.

Det skriver TV2.

- Vi har nogle, som hele tiden sidder klar til at få budskaber ud på sociale medier ved at like og dele. Men alt med måde. Jeg synes godt, det kan gå hen og blive lidt ulækkert, siger landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, Chris Bjerknæs.

I DFU sidder der ifølge formanden 250 medlemmer klar til at sprede og kommentere budskaberne under valgkampen.

Og det er ikke kun Dansk Folkepartis Ungdom, der er rigtig aktive på de sociale medier. Både Radikal Ungdom, Venstres Ungdom, Konservativ Ungdom, Socialistisk Folkepartis Ungdom har over for TV2 bekræftet, at de har grupper, der har til formål at koordinere debatten på de sociale medier.

- Vi har både en gruppe, hvor vi debatterer internt, og en gruppe, hvor vi deler, hvis vi synes, der er nogle debatter, kampagner eller opslag på andres sider, som vi synes, det er relevant for Radikal Ungdoms medlemmer at deltage i, siger RU-landsformand, Sigrid Friis Proschowsky.