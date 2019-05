V om S-psykiatriplan: Vi har gennemført store dele allerede

Socialdemokratiets psykiatriudspil minder til forveksling om Venstres tanker, som oppositionspartiet dog ikke ville støtte, da det blev fremlagt i efteråret.

Det vurderer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der kalder det godt, at Socialdemokratiet under valgkampen er kommet på "bedre tanker".

- Det er lidt en tynd kop te. Jeg hilser alt velkommen, for det er et område, vi skal have løftet. Store dele af punkterne indgår allerede i den psykiatrihandlingsplan, vi fremlagde i efteråret, siger hun.

Socialdemokratiet erkender, at partiets plan for psykiatrien ikke kommer til at løse alle problemer på området med et snuptag.

Men det er en nødvendig start for at komme problemer til livs på et område, som allerede koster meget på det menneskelige område.

Partiet har fremlagt 11 punkter, der skal tages hånd om frem mod 2029 og afsat en halv milliard kroner til det.

- Mange af de 11 punkter Socialdemokratiet præsenterer indgår i vore psykiatrihandlingsplan fra efteråret og er i gang med at blive udmøntet. Men al fokus på psykiatrien er der behov for, siger Ellen Trane Nørby.

Psykiatrien har dog fortsat behov for et kommende, langvarigt løft over de næste mange år ifølge sundhedsministeren.

- Vi kommer til at skulle løfte psykiatrien økonomisk hvert år, de kommende år. Det er der behov for.

- Vi ser desværre en bekymrende vækst i antallet af børn og unge, der kæmper med psykiske udfordringer. Vi ser for dårligt samarbejde mellem kommuner og psykiatri om vores allersygeste patienter, der ender som svingdørspatienter, siger Ellen Trane Nørby.

I november sidste år blev satspuljepartierne enige om at styrke psykiatrien, men der var en række initiativer fra regeringens udspil til en handlingsplan, der ikke kom med.

Socialdemokratiet mener, at dets udspil går endnu længere end regeringens.

- Vores psykiatriudspil bygger ovenpå de forslag, vi aftalte sammen med regeringen i efteråret. Nu kommer vi så med en ny plan med nye penge, så vi eksempelvis kan oprette flere sengepladser og give gratis psykologhjælp til børn og unge, siger ældreordfører Astrid Krag (S) i en skriftlig kommentar.

Hun savner svar på, hvad Venstre vil være med til fra Socialdemokratiets plan.