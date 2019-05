Vælgerne flygter fra DF: 'Vi havde medvind sidst'

Vælgerne flygter i hobetal fra Dansk Folkeparti.

Lige nu står Kristian Thulesen Dahl og co. til en regulær nedsmeltning i forhold til valget i 2015, hvor partiet fik 21,1 procent af stemmerne.

Kun 12,8 procent af vælgerne vil i dag stemme på Dansk Folkeparti ifølge et gennemsnit af meningsmålinger i Ritzau Index.

Nye strammer-partier, dårlige DF-sager og medvind ved sidste valg er nogle af grundene til Dansk Folkepartis dårlige meningsmålinger. Det mener gruppeformand Peter Skaarup.

- Vi har aldrig i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi skulle op på sidste valgresultat. Det var et febervalg, hvor vi havde medvind på alle cykelstierne, siger Peter Skaarup.

- Men det er klart, at niveauet i de seneste målinger selvfølgelig ikke har været tilfredsstillende. Stemningen er dog fortsat god i partiet.

- Har Stram Kurs og Nye Borgerlige taget jeres stemmer?

- Det kan sagtens have en indflydelse, og nogle føler sig måske tiltalt af, at man med ultimative krav kan forandre verden fra den ene dag til den anden, siger Peter Skaarup.

Dårlig start

Samtidig tyder intet på, at vinden er vendt for DF i løbet af valgkampens første dage.

Da Lars Løkke udskrev valget 7. maj, havde Dansk Folkeparti opbakning fra 13,7 procent af vælgerne ifølge Ritzau Index.

Dermed har partiet mistet knap en procent af stemmerne i løbet af valgkampen fem første dage, når man ser på gennemsnit af målinger.

Nyeste måling er lavere

Enkelte målinger skal tages med forbehold for usikkerhed, men den seneste måling fra Voxmeter varslede endnu en gang dårlig nyt.

Her er det kun 11,8 procent af vælgerne, som svarer, at de vil stemme på Dansk Folkeparti.

DF-vælgere om Tulles kurs

Jan Jensen: For tandløs

Privatfoto

– Jeg dropper DF, fordi de er blevet et tandløst og alt for kompromis-søgende parti.

– Der er ikke nær den kant på partiet, som der har været. DF er mere og mere blevet til Lars Løkkes pæne dreng i klassen.

– De gør ikke nok for Danmark og vores land uden migranter. Jeg mener stadigvæk, at alle der er migreret til landet skal sendes ud igen.

Johnny Juul: Logrer efter Løkke

Privatfoto

– Jeg har igennem flere år været meget aktiv DF'er. Sad bla. i bestyrelsen i den lokale DF-gruppe. Men efter valget 2015 er det slut.

– Thulesen Dahl kunne være blevet en fantastisk statsminister, nu er han i stedet endt som en nærmest konfliktsky levebrødspolitiker.

– DF har da fået nogle af deres sager igennem, men det er ikke nær nok. I stedet gav han regeringsmagten til Venstre.

Thomas Nielsen: Meld og Feld skabte tvivl

Privatfoto

– Jeg har stemt DF hele mit liv, men efter den sag med Meld og Feld kom jeg i tvivl.

– Og så har der været alt det med fiskeri og næser, hvor de giver gult kort til ministeren, og så tør de ikke fyre hende. 2 gange har hun løjet.

– De var engang retfærdighedens parti, det er de ikke længere. Og så vil de bygge en tåbelig vej osv.

Bruno Vozny: Stemmer fortsat DF

Foto: Claus Bonnerup

– Det er fornuftigt ikke at gå i regering, fordi de blokerer for mange ting, som de ikke kunne, hvis de sad i regering.

– Det var ikke så smart med Meld og Feld, og jeg vil ikke stemme på Messerschmidt, men jeg stemmer fortsat på Peter Kofod.

– Han har begge ben på jorden, og hans håndtryk er fast.

Skaarup: Meget kan ændre sig

– Er DF blevet for tandløse og slappe på udlændingepolitikken, som Jan Jensen mener?

– Det har jeg også hørt fra andre end Jan Jensen, men vi er nødt til at have de andre partier med, når vi skal stramme udlændingepolitikken og sende migranter hjem.

– Vi kommer ingen vegne med ultimative krav, hvilket Anders Samuelsen er et meget godt bevis på.

– Johnny Juul mener netop, at I burde slå i bordet og stille ultimative krav eller gå i regering. Burde I gøre det?

– Jeg har fuld forståelse for hans synspunkt, men man skal ikke gå i regering for enhver pris. Hvis man ikke føler, at man får mere indflydelse ved at gå i regering, så skal man ikke gøre det.

– Vi går jo faktisk efter at komme med i en borgerlig regering efter valg, hvis det flasker sig. Men det kræver, at vi får den indflydelse, som skal til.

– Har Meld- og Feld-sagen givet jer et dyk i målingerne, som Thomas Nielsen påpeger?

– Der er ingen tvivl om, at det var en rigtig dårlig sag for os. Det er lang tid siden, men det gjorde, at vi mistede mange vælgere på kort tid.

– Vi kan få vælgerne tilbage igen, og det er en lang valgkamp. Meget kan ændre sig i den sidste uge, når vi fortæller om, at vi står for permanent grænsekontrol, asylstop og bedre forhold for de ældre.