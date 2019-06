Vælgertæsk til LA: Kysser spærregrænsen

Der er blodrøde tal i det ellers blå parti Liberal Alliance.

De står til kun 2,3 procent af stemmerne i skrivende stund, hvor 89 procent af stemmerne er talt op. Spærregrænsen på 2,0 procent er faretruende tæt på.

- Det har været en vild tur, vi har været igennem de sidste fire år.

Siger partiformand Anders Samuelsen og får en kæmpe klapsalve.

- Det var en velkomst, der var ligeså god som for fire år siden, men resultatet står ikke helt mål, siger partiformanden.

Ifølge DR er det usikkert, om partilederen overhovedet selv får en plads i det kommende folketing.

Vælgertæsk

Leif Mikkelsen, der er landsformand i partiet og medlem af Folketinget, erkender, at partiet næsten er sendt til tælling i den politiske boksering.

- Vi har fået tæsk af vælgerne, og når man får det, så er det som regel selvforskyldt, siger Leif Mikkelsen til TV2.

Med de sølle 2,3 procent står partiet altså til over en halvering af det ellers flotte resultat fra valget i 2015, hvor de endte med 7,5 procent af stemmerne.

Anders Samuelsen lægger ikke skjul på, at alliancen med konservative og Venstre i regeringen har kostet dem dyrt, og at det er denne regning, der nu bliver betalt.

- Vi er gået fra at være et parti, der kom ind med en masse medvind til at tage det ultimative ansvar, velvidende at det koster at tage det ansvar, siger han til den noget trykkede, men dog insisterende hujende forsamling.

Der er ikke mange smil at spore til LA's valgfest. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Liberal Alliance, der har siddet i regering med de konservative og Venstre, har tidligere givet udtryk for, at de er ærgerlige over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har sendt roser til Socialdemokratiet under valgkampen.

- VI er blevet omsluttet af de forenede socialdemokratier, siger Leif Mikkelsen om udviklingen under valgkampen.

Men i modsætning til Liberal Alliance ser det ud til, at deres regeringsfæller får et flot valg. De konservative står i skrivende stund til 6,7 procent, mens Venstre har kæmpet sig op på 23,4 procent.

Liberal Alliance ligger lige nu i den kedelige kategori, hvor de er under et procentpoint fra spærregrænsen. Den tvivlsomme ære deler de med Alternativet, Nye Borgerlige, Stram Kurs og Kristendemokraterne.

En stille trøst

Til slut understreger partiformanden, at Liberal Alliance formentlig vil ende over spærregrænsen, og det er det vigtigste.

- Vi ender over 2 procent, så vi er her endnu. For de af os, der kan huske tiden, hvor vi var på 0 procent, så er det fantastisk.

Han understreger at kampen fortsætter, dog med et svækket arsenal.

- I morgen og i overmorgen er det det (resultat på 2,3, red.), vi bliver målt på, og så løfter vi den derfra, siger Anders Samuelsen.

Før han forlader scenen beder han om en klapsalve til dem fra partiet, som ikke kom ind. Den lyder prompte, og hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at det var et sejrsråb.