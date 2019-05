'Valg-baben' banker Riskær på plads

Kristendemokraternes Isabella Arendt giver nu Klaus Riskær igen, efter at han over for Ekstra Bladet kaldte hende for en 'babe' i rød kjole.

På twitter har hun offentliggjort en tegneserie-stribe, hvor en mand lignende Klaus Riskær bliver konfronteret af en rødhåret superheltinde med ordene:

- Skulle vi ikke ta' og blive enige om, at vi fremover taler politik og ikke hinandens køn og udseende?.

Riskær nedgør 'sød' valg-'babe': - Det spiller ikke!

Billedet er supplereret af teksten:

'KlausRiskaer har haft travlt med at kommentere på mit udseende. Måske det var en idé at bruge tiden på at fremføre din politik i stedet. Bare et kærligt råd fra os i KD.'

Isabella Arendt har sendt denne tegneserie ud på Twitter.

Torsdag sagde Klaus Riskær til Ekstra Bladet:

- Hun er totalt arketypen på alt det, vi ikke gider høre på mere. Hun kan være nok så sød, nok så velkommunikerende, men det spiller ikke.

- Stig Grenov får et mystisk ildebefindende på vej fra det ene studie til det andet, og så dukker der en 26-årig 'babe' op i rød kjole. Fantastisk iscenesat, jeg er imponeret. Det er edermame godt spin det her, siger Klaus Riskær Pedersen.