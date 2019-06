Valg slut på dansk ø: 96,7 procent har stemt

Kort inden 11 på valgdagen kan administrator Jens Peter Koefoed konstatere, at valghandlingen er slut.

Det skriver Bornholms Tidende.

– 58 ud af de 60 stemmeberettigede på Frederiksø og Christiansø har stemt, og det giver en stemmeprocent på 96,7, siger han til Bornholms Tidende.

Stemmerne er nu i gang med at blive talt op, og i år er det faktisk en time tidligere end normalt.

De to, der ikke har sat deres kryds på den lille ø nordøst for Bornholm, har Jens Peter Koefoed været i kontakt med, og de ønsker ikke at stemme eller har ikke mulighed for det.

Én stemmeboks skulle der til på øen. Den første vælger mødte op og satte sit kryds klokken 8, og klokken 10.49 blev denne valgkamps sidste kryds sat på Christiansø.

Når de er talt op, skal stemmerne sejles til Bornholm, og resultatet bliver først offentliggort klokken 20, når alle valgsteder lukker.