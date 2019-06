Valgforsker: Paludan kan stadig komme i Folketinget

Håbet er ikke ude for Stram Kurs' partileder

I de første exitpolls fra TV2 og DR får Stram Kurs ikke nok stemmer til at klare spærregrænsen på 2 procent.

Hos begge tv-kanaler får det nyeste parti i Danmark til at få 1,8 procent af stemmerne. Men alt håb er ikke ude for partileder Rasmus Paludan.

Sådan kringler han den: Paludans røde valg-trick

Ifølge valgforsker Robert Klemmensen fra Syddansk Universitet kan han nemlig satse på, at Stram Kurs scorer et kredsmandat.

- Man kan selvfølgelig komme ind, hvis man får 2 procent af stemmerne. Men får man et sted mellem 21.000 og 22.000 stemmer i en kreds, så vinder man repræsentation, og derfor kommer man ind på et kredsmandat, siger han til Ekstra Bladet og konstaterer:

- Derfor har Paludan en mulighed for at udløse det her kredsmansdat.

Det er sket før. Blandt andet da komikeren Jacob Haugaard blev valgt ind i Folketinget ved valget i 1994.

Der er 135 kredsmandater, som er fordelt på de ti storkredse, og som sikrer, at alle egne af lande bliver repræsenteret.