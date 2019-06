Venstre-klask: Kronprinsen banket i egen baghave

Både nuværende finansminister Kristian Jensen og nuværende integrationsminister Inger Støjberg er spået som mulige arvtagere efter nuværende Venstre-formand og fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen - i det tilfælde, han skulle vælge at gå af, eller blive væltet af sine egne.

Kristian Jensen har tidligere udtalt, at han var klar til at tage over.

Så klar i mælet har Inger Støjberg ikke været. Hun har blot undladt at afvise sit kandidatur til posten som formand for partiet.

Nu har vælgerne i Vestjyllands Storkreds talt deres klokkeklare sprog om, hvem der er deres personlige favorit.

I storkredsen har Støjberg fået 28.420 personlige stemmer. Det er en markant fremgang fra valget i 2015 - og næsten tre gange så mange som Kristian Jensen.

Finansministeren kan kun bryste sig af 10.759 krydser ud for sit navn på stemmesedlen. Det er ikke alene en tilbagegang fra 2015-valgets 14.028.

Det er sågar færre personlige stemmer end den lokale Kristendemokraterne-kandidat Kristian Andersen, der får 10.890 stemmer.

På Kristians Jensens 'hjemmebane' i valgkredsen Herning Nord, hvor han er spidskandidat, får han 3264 personlige stemmer mod Inger Støjbergs 2530.

Men det er stort set også det eneste stik, den 48-årige finansminister kan tage hjem i duellen med Støjberg.

Inger Støjberg, der har hjemmebane i Skive, indkasserer flere stemmer end Jensen i 9 af de 10 andre kredse.