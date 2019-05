Venstre-spioner med på Løkkes kampagne-hold

Venstre-folk der har ført intens overvågning af Mette Frederiksen er centralt placeret i kampen for at få Lars Løkke Rasmussen genvalgt som statsminister

To unge Venstre-folk, som torsdag blev afsløret i at have videofilmet Mette Frederiksen (S) i smug, er mere end bare et par kåde medlemmer af Venstres Ungdom uden nævneværdig forbindelse til partiets top.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at de to V-spioner, Carl Grauballe og Ivan Al-Hilali, er med på det kampagneholdet omkring statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Venstre og Venstres Ungdom har indtil nu afvist, at de to er ansat direkte af Venstre.

Men de to Venstreløver har adskillige gange optrådt som medhjælpere under både pressemøder og uddelingskaktioner med Venstres formand og statsminister, Lars Løkke Rasmussen.

Blandt andet, da Lars Løkke i begyndelsen af valgkampen var på gaden i København for at dele flyers og rundstykker ud. Her blev både Grauballe og Al-Hilali spottet lige bag statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indleder valgkampen på gaden med en uddelingsaktion ved Industriens Hus med de to Venstre-folk som medhjælpere. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ved det første pressemøde i valgkampen - det hvor Lars Løkke annoncerede, at Venstre stadig går ind for skattestoppet - sad Ivan Al-Hilali med et papskilt bag statsministeren.

Ivan Al-Hilali ses sidde bag Lars Løkke Rasmussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

De to Venstre-folk har også i løbet af valgkampen deltaget i et arrangement i Løkkes embedsbolig, Marienborg, har de afsløret på Twitter.

'Jeg bliver simpelthen nødt til, at blære mig med, at jeg var forbi Marienborg', skriver Carl Grauballe på Twitter med 'hashtaggene' #cheferneibaggrunden og 'denrullendekampagne'.

Og senest søndag var begge de to ihærdige kampagnemedhjælpere at finde på Christiansborg, da Venstre fejrede deres store EP-valgresultat.

Carl Grauballe er ansat i Venstre under valgkampen. Han har deltaget i omfattende overvågning af Mette Frederiksen (S). Foto: Anthon Unger

Venstre-spioner på spil: Filmer Mette F i smug

Afslører sig selv

Ekstra Bladet har derudover set en korrespondance, hvor Carl Grauballe tidligere på året skriver, at han er ved at blive ansat i et job hos Venstre under valgkampen og muligvis også i perioden efter.

Og den ihærdige Venstremand har også under en debat i denne uge på Erhvervsskolen Nordsjælland fortalt, at han arbejder for Venstre.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets folketingskandidat Maria Gudme, der var tilstede under debtatten.

- Han fortalte, at han var ansat i Venstre og sendt ud for at deltage for Venstre, fordi de ikke kunne finde en politiker, der kunne, siger Maria Gudme til Ekstra Bladet.

Filmer løs

Ekstra Bladet kunne torsdag afsløre en række billeder af de to ihærdige Venstreløver, som er blevet fanget til det ene Mette Frederiksen-arrangement efter det andet, hvor de halvt i forklædning har filmet S-formanden; typisk lidt fra afstand.

Ekstra Bladet konfronterede sidste lørdag den ene af de to spioner i Albertslund, hvor de var i færd med at filme Mette Frederiksens besøg i byen.

Her var det dog ikke til at få svar på, hvorfra de kom.

- Jamen, vi kommer fra os selv, hvis man kan sige det sådan. Vi filmer lidt til os selv. Vi overvejer at lave en blog.

- Hvem skal I lave den for?

- Jamen for os selv. Vi freelancer sådan lidt. Vi hygger os lidt med det, siger Carl Grauballe og viser et uofficielt pressekort til Ekstra Bladets udsendte.

- Er det Venstre, der betaler jeres løn?

- Nej, det er det ikke. Nej. Det forstår jeg slet ikke, hvorfor du bringer op.

- Er I fra Venstres Ungdom?

- Nja.. Vi kommer her og filmer, har jeg lige sagt til dig.

- Er det på vegne af Venstre, I er her?

- Nej, det er det ikke. Vi kommer herud selv og vil bare gerne filme selv.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Carl Grauballe og Ivan Al-Hilali. Uden held.

Venstre: Ikke flere kommentarer

Ekstra Bladet har forsøgt at få Venstres kampagnechef, Jens Husted, i tale om de nye oplysninger om, at de to Venstre-folk skulle være ansat fra centralt hold.

Husted har imidlertid ignoreret Ekstra Bladets henvendelser gennem de seneste døgn.

Venstres partisekretær, Claus Richter, afviste torsdag at kende til overvågningen af Mette Frederiksen.

Og partisekretæren klapper i på spørgsmålet om, hvorvidt de to er ansat i partiet.

'Jeg har udtalt mig til jeres avis og har ikke mere at tilføje', skriver han i en sms.