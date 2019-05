Venstre vil fastholde historisk høj støtte til friskoler

Tirsdag er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på besøg på en friskole, hvor partiet præsenterer sin politik på området.

Den går hovedsageligt ud på at fastholde den nuværende støtte og sende et mindre millionbeløb til puljer, der skal støtte skolerne.

Hovedpointen er, at Socialdemokratiet vil sænke støtten til friskoler - den såkaldte koblingsprocent - til 71 procent. Det vil partiet for at bruge pengene på folkeskolen i stedet. Venstre vil fastholde den nuværende koblingsprocent på 76 procent.

- Danmark har en helt unik tradition for frie skoler, hvor forældre har friheden til at vælge, lige præcis den skole der passer til deres barns ønsker og behov. Den tradition skal vi værne om, og vi skal styrke den, skriver Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Koblingsprocenten beskriver det offentlige tilskud, friskoler får per elev. Det er beregnet ud fra den gennemsnitlig udgift til en folkeskoleelev tre år tidligere. Den nuværende støtte er altså 76 procent af det.

Ifølge Politiken Skoleliv har koblingsprocenten ikke været højere end det nuværende siden som minimum 1992. I 2014 lå den på 71 procent og er siden steget til det nuværende niveau.

Og Socialdemokratiet vil altså sænke den.

Det vil ifølge Venstre betyde en besparelse på 350 millioner kroner om året.

- Vi har en regering, der skærer på folkeskolen og fører flere penge over i privatskolerne, og det synes vi, er skævt, har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tidligere sagt om intentionen.

- Derfor foreslår vi at stoppe overbetalingen af privatskolerne og bruge pengene direkte på folkeskolen.

Ud over at fastholde det nuværende støtteniveau foreslår Venstre en administrativ lettelse for friskolers ansættelse af pædagoger, retten til at tilbyde tidlig SFO og samlet 30 millioner kroner til puljer, som friskoler kan søge til støtte til udsatte elever og stipendier til udsatte unge.