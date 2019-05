Venstre vil indføre permanent kontrol ved grænsen

Politiet og Hjemmeværnet har siden januar 2016 kontrolleret biler, der passerer den dansk-tyske grænse.

Selv om grænsekontrollen med Schengenaftalen egentlig er afskaffet, har Danmark hvert år siden da fået lov til at fortsætte kontrollen under forudsætning af, at den er midlertidig.

Men står det til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), skal Schengenaftalen laves om.

- Vi er nødt til at se i øjnene, at vi skal have permanent grænsekontrol.

- Vi står med nogle udfordringer, som er kommet for at blive - migrationspres, grænseoverskridende kriminalitet og terrortruslen.

- Derfor har vi som nationalstat brug for at passe på vores grænser, og derfor skal vi have udviklet et nyt Schengen-regime, der giver os mere politisk ejendomsret over vores egen grænse, siger Løkke til TV2 News i forbindelse med et besøg ved grænseovergangen i Kruså.

Ud over den permanente grænsekontrol vil Venstre arbejde for, at det også bliver muligt at foretage kontrol af biler, der rejser ud af Danmark.

- Vi har ingen udgående grænsekontrol. Men vi synes også, at vi har brug for at lave udgående grænsekontrol, så vi kan kontrollere kriminelle, der rejser hertil, begår kriminalitet og rejser ud af landet, siger Løkke.

Endelig indeholder udspillet et mål om at investere 50 millioner kroner i ny overvågningsteknologi i form af sensorer og droner, der kan supplere og til dels erstatte noget af det mandskab, der lige nu står for kontrollen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener også, at det er tid til at få kigget på de gældende Schengen-regler, så Danmark slipper for at søge om at forlænget kontrollen fra år til år.

- Tiden kalder på en anden og mere fleksibel løsning, og der er heldigvis også et ønske hos andre lande om, at det her bliver ændret, siger Støjberg.

Hun har de seneste måneder diskuteret muligheden for at lave aftalen om med nogle af de øvrige Schengen-lande.

Dansk Folkeparti stillede tidligere i valgkampen krav om, at en ny regering mindst fastholder det nuværende kontrolniveau ved grænsen.

Og Socialdemokratiets udlændingeudspil fra sidste forår indeholder et forslag om at lade det være op til Schengen-landene selv at vurdere, om der skal holdes grænsekontrol.