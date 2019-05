Venstres valgtog skyld i ti naturbrande

Hvad der for Venstre-manden Kristian Pihl Lorentzen skulle have været en charmeoffensiv i det jyske, endte med at sende brandvæsenet på arbejde.

Det damplokomotiv, som trafikordfører Lorentzen, Søren Gade (V) og statsministeren kørte i, forårsagede intet mindre end ti naturbrande i Midt- og Vestjylland søndag.

Det skriver TV Midtvest.

- Den første anmeldelse fik vi kl. 12:28, og så har vi indtil videre haft ni siden, fortæller Henrik Nielsen, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Vagtchefen mener, at det er gnister fra damptogets skorsten, der har forårsaget branden. Brandene kom hurtigt under kontrol og var ikke store.

Lorentzen: - Jeg er meget ærgerlig

Kristian Pihl Lorentzen er blevet informeret om damptogets utilsigtede konsekvenser.

- Det er jeg meget ærgerlig over. Det var ikke planen med turen.

- Mit mål var at sætte fuld damp under valgkampen – ikke at sætte ild til den. Jeg fik fyret lidt mere op under valgkampen, end jeg havde planlagt, siger han til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at han har alle de tilladelser, han skal bruge for at køre i toget.

Hvorfor kører du Jylland rundt i et damptog? Det er vel næppe særlig godt for klimaet.

- For det første er toget et godt symbol på kollektiv transport.

- Hvis du spørger om toget er grønt, vil jeg sige ja, i allerhøjeste grad. Det er et lokomotiv fra 1899. Det er da genbrug i allerhøjeste potens.

- Så er der det med kullene, det er da knap så grønt. Jeg bad om, at der skulle bruges økologiske kul. Men jeg må indrømme, at der kom noget sort røg op af skorstenen. Men det går nok en enkelt dag.

Det er tredje gang, Kristian Pihl Lorentzen kører i damptog, mens han er i valgkamp. Og de ti naturbrande får ham ikke til at stoppe med det.

- Jeg er ikke blevet afskrækket af det her. Det er noget, der virkelig bliver lagt mærke til